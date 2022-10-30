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Серйозна загроза. Буданов розповів, коли Росія може застосувати іранські ракети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Серйозна загроза. Буданов розповів, коли Росія може застосувати іранські ракети
фото ілюстративне

Іранські ракети, на відміну від російських, є більш точними

Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.

«Я вважаю, що, ймовірно, наступного місяця (у листопаді, – ред.) ми побачимо, що вони будуть використані тут (в Україні, – ред.)», – сказав Буданов.

Керівник розвідки наголосив, що це серйозна загроза для України, оскільки іранські ракети, на відміну від російських, є більш точними. У цій ситуації Україна може розраховувати лише на блискучу роботу своїх сил протиповітряної оборони та на допомогу міжнародних союзників, які пообіцяли надати більше систем ППО для захисту від ракетного терору РФ.

«Це серйозна загроза, тому що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність, дуже високу швидкість. І ці характеристики перевірені в боях», – додав Буданов.

Нагадаємо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні іранські дрони-камікадзе Shahed 136. Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

МЗС України 17 жовтня оприлюднило заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Адже Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував розірвати дипломатичні відносини України з Іраном.

Іран відкинув звинувачення України у постачанні Росії озброєнь та заявляє про готовність обговорити з Києвом озвучені претензії. 

Зауважимо, що за даними української розвідки найближчим часом Іран постачатиме Росії ракети класу «земля-земля» та нові безпілотники Arash-2.

Читайте також: Іран дає Росії дрони та ракети. Чому Ізраїль не має можливості послаблювати свого супротивника?
Теги: Іран росія ракета війна Україна окупанти

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