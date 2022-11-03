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Окупанти вдарили ракетами по приватному сектору Покровська

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетами по приватному сектору Покровська
фото ілюстративне

У Покровську три рашистські ракети влучили у школу

Російські терористи нанесли шість ракетних ударів по Покровську на Донеччині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Відомо, що три ракети влучили у школу і ще одна в приватний сектор міста.

«Зараз встановлюються наслідки цих влучань і місце та наслідки ще двох прильотів», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму $26 млн. Інший термінал, яким володіє Китай, перебуває під загрозою обстрілів.

Нагадаємо, що масована атака РФ по території України 31 жовтня обійшлася окупантам приблизно у $760 млн. Тоді російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

Читайте також: Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами
Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна ракета

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