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Вчиняють самогубства та втікають із частин: Генштаб повідомив про моральний стан рашистів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вчиняють самогубства та втікають із частин: Генштаб повідомив про моральний стан рашистів
Основною проблемою окупантів залишається низька навченість особового складу та швидкий вихід з ладу бойової техніки
фото ілюстративне

Ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Триває 251-тя доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом поточної доби противник завдав три ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш як 25 населених пунктів. Зокрема, це Павлоград Дніпропетровської області та Авдіївка і Вугледар на Донеччині. Зберігається загроза завдання нових ударів та задіяння ударних БпЛА, зокрема і з території Республіки Білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Вильчики Чернігівської області та Стара Гута, Соснівка і Нововолодимирівка Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гатище, Козача Лопань, Огірцеве та Стрілеча. Ворог застосував ударний БпЛА;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Званівка;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Соледар, Опитне, Нью-Йорк, Озарянівка та Курдюмівка;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Невельське та Водяне;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Вугледар, Кам’янське та Времівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував проводити повітряну розвідку, активно задіюючи БпЛА. Здійснив понад 30 вильотів.

Незважаючи на оголошене завершення часткової мобілізації, військове керівництво Російської Федерації продовжує набір так званих «добровольців» для у часті у війні на території України. Військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів. Цими «добровольцями» можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда. Щоб уникнути юридичних та фінансових зобов’язань, укладання контракту з міністерством оборони Російської Федерації з такими особами не передбачається.

Раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства.

Крім того, основною проблемою вже діючих окупаційних підрозділів, крім приватних військових кампаній, залишається низька навченість особового складу та швидкий вихід з ладу бойової техніки, що знята зі зберігання і не пройшла відповідного обслуговування.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили вісім районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотири позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили три райони зосередження живої сили, два райони скупчення озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна

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