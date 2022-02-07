На Запоріжжі «Таврія» втаранилася в дерево: двоє людей загинуло (фото)

У автівці-винуватиці аварії ніхто не постраждав

У неділю, 6 лютого, під Мелітополем сталася ДТП, яка забрала життя двох людей. Про це повідомляє пресцентр Головного управління Національної поліції України у Запорізькій області.

Трагедія сталася на 467-му кілометрі автодороги «Одеса–Мелітополь–Новоазовськ» поблизу села Новоіванівка Приазовської об'єднаної територіальної громади. За попередньою інформацією, водій автомобіля «ЗАЗ-Таврія», 1988 року народження, здійснював обгін, але не витримав інтервал і зіткнувся з попутним автомобілем «ВАЗ-2102».

Внаслідок аварії «Таврія» виїхала за межі проїжджої частини та врізалася в дерево.

На момент ДТП у «Таврії» було троє людей – загинули жінка, 1986 року народження, дружина водія, а також ще один пасажир. Він помер дорогою до лікарні. Сам водій та ще один пасажир були доставлені до лікарні – зазначається, що у «ВАЗ 2102» ніхто не постраждав.

За фактом ДТП розпочато провадження. Поліцейські з'ясовують обставини справи.

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