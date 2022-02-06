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    Події в Україні

    На Миколаївщині розбилося авто з маленькими дітьми (фото)

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    Дівчина не впоралася із керуванням - На Миколаївщині розбилося авто з маленькими дітьми (фото)
    Дівчина не впоралася із керуванням
    фото: пресслужба Нацполіції

    Від отриманих травм один пасажир авто помер у лікарні

    Вранці в неділю на трасі Т-1510 за межами міста Нова Одеса Миколаївського району автомобіль Hyndai Getz злетів із проїжджої частини та врізався у дерево. Про це повідомляє пресслужба ДСНС 6 лютого.

    На місці рятувальники з'ясували, що автомобілем керував водій 1999 року народження. Внаслідок ДТП постраждали чотири особи, з яких двоє неповнолітніх дітей 2018 та 2022 року народження.

    За допомогою спецобладнання рятувальники деблокували чоловіка-пасажира 1988 р.н. і передали медикам. Від отриманих травм він помер у лікарні. Стан інших постраждалих оцінюють лікарі.

    У Нацполіції уточнили, що за кермом була 23-річна дівчина. Її разом із двома дітьми доставили до медустанови.

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    На Миколаївщині розбилося авто з маленькими дітьми (фото)
    На Миколаївщині розбилося авто з маленькими дітьми (фото)
    На Миколаївщині розбилося авто з маленькими дітьми (фото)
    На Миколаївщині розбилося авто з маленькими дітьми (фото)
    На Миколаївщині розбилося авто з маленькими дітьми (фото)
    На Миколаївщині розбилося авто з маленькими дітьми (фото)
    фото: ДСНС, Нацполіція

    За попередніми даними, водій не впоралася із керуванням.

    За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 КК України).

    Нагадаємо, вчора на виїзді з міста Бориспіль, сталося серйозне лобове зіткнення двох автівок.

    У Києві 5 лютого, поліцейський автомобіль-фантом Skoda Kodiaq потрапив у ДТП. Машині Національної поліції не поступилася водійка на кросовері Lexus.

    Також на 21 км автодороги Київ–Ковель сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки Volvo.

    Нагадаємо, на Київщині Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні

    Теги: Національна поліція України ДТП ДСНС Миколаївщина смерть водій автомобіль
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    На Миколаївщині розбилося авто з маленькими дітьми (фото)