На Миколаївщині розбилося авто з маленькими дітьми (фото)

Від отриманих травм один пасажир авто помер у лікарні

Вранці в неділю на трасі Т-1510 за межами міста Нова Одеса Миколаївського району автомобіль Hyndai Getz злетів із проїжджої частини та врізався у дерево. Про це повідомляє пресслужба ДСНС 6 лютого.

На місці рятувальники з'ясували, що автомобілем керував водій 1999 року народження. Внаслідок ДТП постраждали чотири особи, з яких двоє неповнолітніх дітей 2018 та 2022 року народження.

За допомогою спецобладнання рятувальники деблокували чоловіка-пасажира 1988 р.н. і передали медикам. Від отриманих травм він помер у лікарні. Стан інших постраждалих оцінюють лікарі.

У Нацполіції уточнили, що за кермом була 23-річна дівчина. Її разом із двома дітьми доставили до медустанови.

За попередніми даними, водій не впоралася із керуванням.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 КК України).

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