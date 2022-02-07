Під Києвом позашляховик протаранив цистерну з газом (фото)

Учасники ДТП могли б спровокувати вибух

У неділю, 6 лютого, під Києвом сталася ДТП за участю одразу трьох автомобілів – позашляховика, легкового автомобіля та вантажівки з цистерною для перевезення газу. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Інцидент стався на окружній Борисполя – водій Jeep Renegade здійснював обгін, який не завершився успіхом. Він протаранив легковий автомобіль і врізався у вантажівку з цистерною для перевезення газу.

За попередніми даними, легковим автомобілем, який постраждав у ДТП, виявився Volvo V70R. Про загиблих не повідомлялося – вибуху вдалося уникнути.

Відомо, що у ДТП постраждала дитина.

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