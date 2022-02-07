  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Під Києвом позашляховик протаранив цистерну з газом (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У аварії травмувалася дитина - Під Києвом позашляховик протаранив цистерну з газом (фото)

    У аварії травмувалася дитина

    фото: dtp.kiev.uа

    Учасники ДТП могли б спровокувати вибух

    У неділю, 6 лютого, під Києвом сталася ДТП за участю одразу трьох автомобілів – позашляховика, легкового автомобіля та вантажівки з цистерною для перевезення газу. Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

    Інцидент стався на окружній Борисполя – водій Jeep Renegade здійснював обгін, який не завершився успіхом. Він протаранив легковий автомобіль і врізався у вантажівку з цистерною для перевезення газу.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У аварії травмувалася дитина. фото: dtp.kiev.uа
    У аварії травмувалася дитина. фото: dtp.kiev.uа

    За попередніми даними, легковим автомобілем, який постраждав у ДТП, виявився Volvo V70R. Про загиблих не повідомлялося – вибуху вдалося уникнути.

    Відомо, що у ДТП постраждала дитина.

    Читайте також:

    Теги: ДТП вантажівки водій автомобіль перевезення Jeep Volvo
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Києвом позашляховик протаранив цистерну з газом (фото)