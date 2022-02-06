Закарпатські медики пів кілометра тягнули пацієнта на санчатах (фото)

Медики та сусіди впряглися у санчата, на які посадили чоловіка, та потягли його до «швидкої»

Через засніжену та заледенілу дорогу дістатися автівкою до вулиці, де був хворий, не вдалося

Працівники Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги пів кілометра тягли санчата з 70-річним пацієнтом. Про це установа повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Виклик медики отримали у неділю, зранку, о 8:34. 70-річний мешканець села Боржавське Берегівського району скаржився на гарячку.

Через засніжену та заледенілу дорогу дістатися автівкою до вулиці, де був пацієнт, не вдалося. То ж понад пів кілометра бригада медиків ішла до потрібного будинку пішки.

А після огляду з’ясувалося, що у дідуся гангрена правої стопи двотижневої давності й самостійно він пересуватися не спроможний.

То ж медики та сусіди впряглися у санчата, на які посадили чоловіка, та потягли його до «швидкої». Хворого доправили у Виноградівську районну лікарню.

Раніше повідомлялося, що двійнята на Львівщині народилися у різні дні. До того ж малюки з’явилися на світ у різних населених пунктах.

Нагадаємо, закарпатські медики «швидкої» отримали 7 січня виклик із одного з сіл Іршавщини – жінка схвильовано розповідала, що знайшла на смітнику новонароджену дитину. Історію із знахідкою немовляти вона вигадала, щоб приховати пологи своєї неповнолітньої доньки.

Раніше у Києві жінка жорстоко вбила свою дворічну доньку.

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