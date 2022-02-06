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    Закарпатські медики пів кілометра тягнули пацієнта на санчатах (фото)

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    Медики та сусіди впряглися у санчата, на які посадили чоловіка, та потягли його до &laquo;швидкої&raquo; - Закарпатські медики пів кілометра тягнули пацієнта на санчатах (фото)
    Медики та сусіди впряглися у санчата, на які посадили чоловіка, та потягли його до «швидкої»
    фото: 103 Закарпаття/Facebook

    Через засніжену та заледенілу дорогу дістатися автівкою до вулиці, де був хворий, не вдалося

    Працівники Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги пів кілометра тягли санчата з 70-річним пацієнтом. Про це установа повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

    Виклик медики отримали у неділю, зранку, о 8:34. 70-річний мешканець села Боржавське Берегівського району скаржився на гарячку.

    Через засніжену та заледенілу дорогу дістатися автівкою до вулиці, де був пацієнт, не вдалося. То ж понад пів кілометра бригада медиків ішла до потрібного будинку пішки.

    А після огляду з’ясувалося, що у дідуся гангрена правої стопи двотижневої давності й самостійно він пересуватися не спроможний.

    То ж медики та сусіди впряглися у санчата, на які посадили чоловіка, та потягли його до «швидкої». Хворого доправили у Виноградівську районну лікарню.

    Раніше повідомлялося, що двійнята на Львівщині народилися у різні дні. До того ж малюки з’явилися на світ у різних населених пунктах.

    Нагадаємо, закарпатські медики «швидкої» отримали 7 січня виклик із одного з сіл Іршавщини – жінка схвильовано розповідала, що знайшла на смітнику новонароджену дитину. Історію із знахідкою немовляти вона вигадала, щоб приховати пологи своєї неповнолітньої доньки.

    Раніше у Києві жінка жорстоко вбила свою дворічну доньку.

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    Теги: Facebook жінка кордон пологи
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    Закарпатські медики пів кілометра тягнули пацієнта на санчатах (фото)