«Герой паркування»: під Києвом водій протаранив шість авто (фото)

Поліцейські встановили особу водія-втікача, який пошкодив автівки в Гостомелі

Водій мікроавтобуса Volkswagen протаранив п'ять автомобілів і втік, покинувши свою машину

6 лютого в селищі Гостомель по вулиці Свято-Покровська невідомий чоловік керуючи автомобілем марки Volkswagen спричинив дорожньо-транспортну пригоду, пошкодивши близько шести автомобілів, та зник у невідомому напрямку. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ оперативний».

Telegram-канал dtp.kiev.ua повідомив, що аварія сталася рано-вранці, під час того, як водій Volkswagen намагався припаркуватися. Він ударив одразу п'ять автомобілів, які стояли там. О

бійшлося без потерпілих, але машини зазнали пошкоджень.

На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (м. Ірпінь) Бучанського районного управління поліції.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу зловмисника. Вже за декілька годин правоохоронці знайшли місце перебування водія та склали адміністративні матеріали за ч.1 ст. 124 ( Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та за ст.122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

Нагадаємо, вчора на виїзді з міста Бориспіль, сталося серйозне лобове зіткнення двох автівок.

У Києві 5 лютого, поліцейський автомобіль-фантом Skoda Kodiaq потрапив у ДТП. Машині Національної поліції не поступилася водійка на кросовері Lexus.

Також на 21 км автодороги Київ–Ковель сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки Volvo.