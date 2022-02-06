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    «Герой паркування»: під Києвом водій протаранив шість авто (фото)

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    Поліцейські встановили особу водія-втікача, який пошкодив автівки в Гостомелі - «Герой паркування»: під Києвом водій протаранив шість авто (фото)
    Поліцейські встановили особу водія-втікача, який пошкодив автівки в Гостомелі
    фото: kyivoperativ.info

    Водій мікроавтобуса Volkswagen протаранив п'ять автомобілів і втік, покинувши свою машину

    6 лютого в селищі Гостомель по вулиці Свято-Покровська невідомий чоловік керуючи автомобілем марки Volkswagen спричинив дорожньо-транспортну пригоду, пошкодивши близько шести автомобілів, та зник у невідомому напрямку. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ оперативний».

    Telegram-канал dtp.kiev.ua повідомив, що аварія сталася рано-вранці, під час того, як водій Volkswagen намагався припаркуватися. Він ударив одразу п'ять автомобілів, які стояли там. О

    бійшлося без потерпілих, але машини зазнали пошкоджень.

    На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (м. Ірпінь) Бучанського районного управління поліції.

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    «Герой паркування»: під Києвом водій протаранив шість авто (фото)
    «Герой паркування»: під Києвом водій протаранив шість авто (фото)
    «Герой паркування»: під Києвом водій протаранив шість авто (фото)
    «Герой паркування»: під Києвом водій протаранив шість авто (фото)
    «Герой паркування»: під Києвом водій протаранив шість авто (фото)
    «Герой паркування»: під Києвом водій протаранив шість авто (фото)
    «Герой паркування»: під Києвом водій протаранив шість авто (фото)
    фото: dtp.kiev.ua, kyivoperativ.info

    Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили особу зловмисника. Вже за декілька годин правоохоронці знайшли місце перебування водія та склали адміністративні матеріали за ч.1 ст. 124 ( Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та за ст.122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

    Нагадаємо, вчора на виїзді з міста Бориспіль, сталося серйозне лобове зіткнення двох автівок.

    У Києві 5 лютого, поліцейський автомобіль-фантом Skoda Kodiaq потрапив у ДТП. Машині Національної поліції не поступилася водійка на кросовері Lexus.

    Також на 21 км автодороги Київ–Ковель сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки Volvo.

    Теги: ДТП Київ машини водій аварія Volkswagen
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    «Герой паркування»: під Києвом водій протаранив шість авто (фото)