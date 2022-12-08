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На Житомирщині на міні підірвалося подружжя: сиротами залишилися восьмеро дітей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Житомирщині на міні підірвалося подружжя: сиротами залишилися восьмеро дітей
Нацполіція

Автомобіль наїхав на узбіччя, після чого підірвався

В Олевській громаді на Житомирщині загинуло подружжя, автомобіль якого підірвався на міні. Сиротами залишилися восьмеро дітей, усі неповнолітні. Про це повідомляє Нацполіція області.

«Подія сталась удень 7 грудня в Олевській громаді. На дорозі між селами підірвався автомобіль, в якому рухались місцеві чоловік і жінка. Подружжя загинуло. Розпочато кримінальне провадження», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про вибух автомобіля на дорозі надійшло до відділення поліції №2 (Олевськ) Коростенського райуправління близько 15 години. На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи та представники інших екстрених служб.

Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина, рухались автомобілем «Форд Транзит» по дорозі із с. Сущан у напрямку с. Копища. На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло.

Під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху. У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин.

Через трагічну подію сиротами залишились восьмеро дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів.

Нагадаємо, у середу, 7 грудня, четверо українських поліцейських загинули, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області.

Теги: Житомирщина війна росія окупанти Україна

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