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На Херсонщині правоохоронці підірвалися на ворожих мінах. Загинув очільник поліції Черкаської області

Альона Боженко
glavcom.ua
На Херсонщині правоохоронці підірвалися на ворожих мінах. Загинув очільник поліції Черкаської області
На Херсонщині загинув очільник поліції Черкаської області
фото із відкритих джерел

Ще четверо поліцейських отримали поранення та перебувають у лікарні

У середу, 7 грудня, четверо українських поліцейських загинули, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Глава Нацполіції зауважив, що під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Куратченко.

«Колектив Національної поліції України втратив сьогодні 4-х побратимів з поліції Черкаської області. На Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок», – повідомив Клименко.

Клименко зазначив, що ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя.

«Наші колеги виконували свій обов’язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонщини. Щиро співчуваємо сім’ям загиблих. Ми поділяємо ваш біль та глибоко сумуємо разом з вами», – написав Клименко.

На Херсонщині правоохоронці підірвалися на ворожих мінах. Загинув очільник поліції Черкаської області фото 1

Нагадаємо, раніше у Салтівському районі Харкова на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє дітей.

Також 24 листопада, у Снігурівській громаді (Миколаївська область) працівники ДСНС підірвались на російських мінах. Внаслідок цього один рятувальник загинув. 

Додамо, триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області. 

Теги: кінолог поранення

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