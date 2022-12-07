На Херсонщині правоохоронці підірвалися на ворожих мінах. Загинув очільник поліції Черкаської області

Ще четверо поліцейських отримали поранення та перебувають у лікарні

У середу, 7 грудня, четверо українських поліцейських загинули, підірвавшись на російських мінах у Херсонській області. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

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Глава Нацполіції зауважив, що під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Куратченко.

«Колектив Національної поліції України втратив сьогодні 4-х побратимів з поліції Черкаської області. На Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок», – повідомив Клименко.

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Клименко зазначив, що ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя.

«Наші колеги виконували свій обов’язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонщини. Щиро співчуваємо сім’ям загиблих. Ми поділяємо ваш біль та глибоко сумуємо разом з вами», – написав Клименко.

Нагадаємо, раніше у Салтівському районі Харкова на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє дітей.

Також 24 листопада, у Снігурівській громаді (Миколаївська область) працівники ДСНС підірвались на російських мінах. Внаслідок цього один рятувальник загинув.

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Додамо, триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області.