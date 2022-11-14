На Херсонщині родина підірвалася на міні. Постраждала дитина

Влада закликає українців утримуватися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені саперами

В неділю, 13 листопада, в Новорайську Херсонської області автомобіль з сім’єю всередині наїхав на міну – чотири людини отримали поранення. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Сьогодні зафіксовано наїзд на міну в Херсонській області, в селі Новорайськ. На неї наїхав легковий автомобіль і підірвався. Всередині була родина. Четверо постраждалих, серед яких дитина 11 років», – йдеться у повідомленні.

Тимошенко підкреслив, що російські терористи залишили після себе багато мін та розтяжок. Він попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.

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Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав херсонців не намагатися самостійно перевіряти залишені окупантами будівлі та предмети.