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На Херсонщині родина підірвалася на міні. Постраждала дитина

Альона Боженко
glavcom.ua
На Херсонщині родина підірвалася на міні. Постраждала дитина
В Херсонській області сім'я підірвалася на міні
фото ілюстративне

Влада закликає українців утримуватися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені саперами

В неділю, 13 листопада, в Новорайську Херсонської області автомобіль з сім’єю всередині наїхав на міну – чотири людини отримали поранення. Про це повідомив  заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Сьогодні зафіксовано наїзд на міну в Херсонській області, в селі Новорайськ. На неї наїхав легковий автомобіль і підірвався. Всередині була родина. Четверо постраждалих, серед яких дитина 11 років», – йдеться у повідомленні.

Тимошенко підкреслив, що російські терористи залишили після себе багато мін та розтяжок. Він попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав херсонців не намагатися самостійно перевіряти залишені окупантами будівлі та предмети. 

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Теги: автомобіль дитина поранення Херсон

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