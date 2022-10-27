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Харківщина: на міні підірвалася автівка рятувальників, є загиблий та поранені 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Харківщина: на міні підірвалася автівка рятувальників, є загиблий та поранені 
Також підірвався та отримав поранення 62-річний чоловік 
фото з відкритих джерел

В області тривають роботи з розмінування, однак місцевим мешканцям варто бути обережними 

В Ізюмському районі Харківщини на протитанковій міні (за попередніми даними) підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, одна людина загинула, шестеро отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Минулої доби ворог обстрілював розташовані недалеко від лінії розмежування та кордону з РФ населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.  
 Зокрема, в тому числі і з території РФ ворог обстрілював з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів: Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця, Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка.

Протягом доби цивільних, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано. Та в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 62-річний чоловік.

«За минулу добу знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет, але мінна небезпека в області все ще дуже висока. Вкотре закликаю усіх до максимальної обережності», – каже Синєгубов.

На лінії зіткнення наші захисники тривають бої з російськими окупантами. 

Нагадаємо, під контролем російських окупаційних військ станом на 25 жовтня перебувають 34 населені пункти Харківської області. 

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Теги: автомобіль ворог небезпека поранення розмінування чоловік Харківщина

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