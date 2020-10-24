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    Економіка та фінанси

    У НБУ пояснили, що золотисті монети номіналом 1 грн є чинним платіжним засобом

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    Золотисті гривневі монети номіналом 1 грн є законним засобом платежу - У НБУ пояснили, що золотисті монети номіналом 1 грн є чинним платіжним засобом
    Золотисті гривневі монети номіналом 1 грн є законним засобом платежу

    Усі золотисті гривневі монети номіналом 1 грн є законним засобом платежу

    Національний банк офіційно заявляє про чинність 1-гривневих золотистих монет. Регулятор численні запитання громадян щодо законності таких платіжних засобів, як золотисті монети, на офіційній сторінці у Фейсбуці.

    Усі золотисті гривневі монети номіналом 1 грн є законним засобом платежу. Ними можна вільно розрахуватися на території всієї України у будь-яких місцях – у магазинах, банках, транспорті, закладах громадського харчування та побуту та ін.

    Крім того, монети номіналом 10 і 50 копійок, а також 1, 2, 5 і 10 грн теж залишаються дійсним платіжним засобом. Усі суб’єкти господарювання повинні приймати їх під час готівкових розрахунків.

    Цьогоріч Національний банк вилучив з обігу лише монети номіналом 25 копійок. Їх можна обміняти упродовж наступного року у відділеннях усіх банків. А потім упродовж ще двох років – у НБУ та уповноважених банках (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

    Обмін має здійснюватися безкоштовно та без обмежень.

    У разі відмови банків приймати для обміну монети 25 копійок громадяни можуть звертатися зі скаргами до Національного банку. Усі факти НБУ ретельно перевірятиме та реагуватиме на них.

    Як повідомлялося, із 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок та гривневі банкноти випуску до 2003 року перестали бути засобом платежу та будуть вилучені з обігу.

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