НБУ вилучає з обігу банкноти та монети випуску до 2003 року



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Монети номіналом 25 копійок та банкноти гривні старих зразків до 2003 року перестають бути засобом платежу

З 1 жовтня вони перестають бути платіжним засобом

Національний банк вирішив вилучити з обігу монети номіналом 25 копійок та банкноти гривні старих зразків до 2003 року. З 1 жовтня вони перестають бути платіжним засобом. Про це інформує пресцентр Нацбанку.

«Монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу з 01 жовтня 2020 року», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що НБУ буде активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети 1 гривня зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.

«У результаті банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 номіналів до 12. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот, що відповідає міжнародній практиці», – зазначив заступник голови Національного банку Олексій Шабан.

У банку запевняють, що вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок спростить готівкові розрахунки і не матиме впливу на інфляцію.

«Банкноти старого зразка, введені у обіг до 2003 року, уже майже не виконують свою функцію платіжного засобу. Зараз у обігу їх залишається близько 1,8% від загальної кількості банкнот в обігу. Упродовж трьох останніх років їхній обсяг в обігу майже не змінився. Тобто громадяни ними майже не розраховуються, ці банкноти не інкасуються і до банків не надходять. Їхнє вилучення з обігу не завдасть незручностей громадянам, водночас бізнесу та державі принесе користь», – вважають у банку.

Монети номіналом 25 копійок та всі старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, з 1 жовтня 2020 року не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк вилучатиме їх з готівкового обігу.

Водночас громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, на монети та банкноти інших номіналів і зразків упродовж наступних трьох років:

в усіх українських банках – упродовж одного року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2021 року включно;

у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2023 року включно.

Нагадаємо, що в Україні з’явиться мільйон нових пам’ятних монет.

Раніше повідомлялося,що на початку червня Нацбанк повідомляв, що продав всі сувенірні срібні банкноти номіналом 1000 гривень.

Національний банк України 20 травня випустив сувенірну банкноту зі срібла. Монета відтворила дизайн банкноти номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

Також в Україні з 2 червня ввійшла в обіг пам’ятна срібна монета номіналом 10 гривень, що має незвичайний дизайн, бо на ній зображений нічний метелик совка розкішний.

До слова, Національний банк України у 2016 році реалізував 1,13 млн пам’ятних монет на суму 170 млн гривень. Ця сума вдвічі перевищує дохід від реалізації пам’ятних монет у 2015 році.