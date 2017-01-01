Нацгвардія випробувала новий бронемобіль «Варта-Новатор»
- Сьогодні, 14:06
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На відміну від свого попередника «Варта», модель «Новатор» компактніша і легша
У Національній гвардії України випробували новий спеціалізований броньований автомобіль «Варта-Новатор».
Про це повідомляє прес-центр Міністерства внутрішніх справ у Facebook.
«Бронеавтомобіль сконструйовано з урахуванням сучасних вимог до техніки підрозділів спецпризначення з використанням шасі, що пристосоване до експлуатації в найскладніших умовах бездоріжжя», - зазначили в МВС.
На відміну від свого попередника «Варта», модель «Новатор» компактніша і легша. Екземпляр оснащений додатковими опціями, що забезпечують комфорт та безпеку екіпажу.
Нагадаємо, що на початку грудня 201 року Державний концерн «Укроборонпром» повідомив про завершення повного циклу заводських випробувань бронетранспортера БТР-4МВ1, побудованого відповідно до останніх тенденцій бронетехніки Північноатлантичного Альянсу.