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    Події в Україні

    Нацгвардія випробувала новий бронемобіль «Варта-Новатор»

    На відміну від свого попередника «Варта», модель «Новатор» компактніша і легша
    У Національній гвардії України випробували новий спеціалізований броньований автомобіль «Варта-Новатор». Про це повідомляє прес-центр Міністерства внутрішніх справ у Facebook. [READ_MORE] «Бронеавтомобіль сконструйовано з урахуванням сучасних вимог до техніки підрозділів спецпризначення з використанням шасі, що пристосоване
    • Сьогодні, 14:06
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    На відміну від свого попередника «Варта», модель «Новатор» компактніша і легша

    У Національній гвардії України випробували новий спеціалізований броньований автомобіль «Варта-Новатор».

    Про це повідомляє прес-центр Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

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    «Бронеавтомобіль сконструйовано з урахуванням сучасних вимог до техніки підрозділів спецпризначення з використанням шасі, що пристосоване до експлуатації в найскладніших умовах бездоріжжя», - зазначили в МВС.

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    На відміну від свого попередника «Варта», модель «Новатор» компактніша і легша. Екземпляр оснащений додатковими опціями, що забезпечують комфорт та безпеку екіпажу.

    Нагадаємо, що на початку грудня 201 року Державний концерн «Укроборонпром» повідомив про завершення повного циклу заводських випробувань бронетранспортера БТР-4МВ1, побудованого відповідно до останніх тенденцій бронетехніки Північноатлантичного Альянсу.

     

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    МВС Нацгвардія військова техніка автомобіль Укроборонпром
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