Україна на 34% збільшить витрати на закупівлю озброєння і військової техніки

Наступного року Міноборони планує направити 18,1 млрд гривень на закупівлю озброєння і військової техніки

Міністерство оборони в 2018 році планує збільшити витрати на закупівлю озброєння і військової техніки на 34% - до 18,1 млрд гривень. Про це заявив начальник управління планування бюджету департаменту фінансів Міноборони Костянтин Кіфаренко, повідомляє «Уніан». За його словами, це відповідає не менше 20% від загального бюджету



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Військова техніка Збройних сил України

Наступного року Міноборони планує направити 18,1 млрд гривень на закупівлю озброєння і військової техніки

Міністерство оборони в 2018 році планує збільшити витрати на закупівлю озброєння і військової техніки на 34% - до 18,1 млрд гривень.

Про це заявив начальник управління планування бюджету департаменту фінансів Міноборони Костянтин Кіфаренко, повідомляє «Уніан».

За його словами, це відповідає не менше 20% від загального бюджету відомства.

«На 2018 рік загальна сума бюджету міністерства 86 млрд гривень. Планується направити 18,1 млрд гривень на закупівлю озброєння і військової техніки, збільшення в порівнянні з попереднім роком на 34%. Це розподіл відповідає колективним вимогам, які прийняті в країнах-членах НАТО щодо виділення не менше 20% (загального бюджету відомства, - ред.) на закупівлю озброєння і модернізацію», - сказав Кіфаренко.

Він також зазначив, що витрати на персонал у наступному році передбачаються на рівні 50,4 млрд гривень - збільшення на 7,1 млрд гривень, або на 16,5%.

На інфраструктуру буде направлено 5,2 млрд гривень (зростання на 2,3 млрд гривень), що передбачає будівництво житла, капітальний ремонт військових об'єктів, переобладнання казарм.

Експлуатаційні витрати складуть 12,3 млрд гривень (зростання на 2,8 млрд гривень).

Раніше глава міністерства закордонних справ Канади Христя Фріланд розповіла, коли Україна може почати закупівлі зброї у Канади.

Натомість газета The Washington Post повідомила, що Державний департамент схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україну на суму 41,5 млн. дол. США.

При цьому про експорт більш важкої зброї, запитуваної українським урядом, такої як протитанкові ракети Javelin, не йшлося.

До слова, військовий експерт, директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома» заявляв, що 2016 та 2017 роки характеризувалися вакуумом переозброєння у ЗСУ.