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«Начальник» окупаційної міліції Балаклії отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Начальник» окупаційної міліції Балаклії отримав підозру
Зловмисник втік до Куп'янська, де згодом і був затриманий українськими правоохоронцями після деокупації міста
фото: пресслужба СБУ

З квітня до вересня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов'язків

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру «начальнику» окупаційної міліції Балаклії. За матеріалами слідства, 48-річний балаклієць вступив у злочинну змову з представниками російсько-окупаційних військ і проголосив себе «начальником» створеного ворогом незаконного правоохоронного органу – так званої  «народної міліції Балаклії». Про це повідомляє пресслужба СБУ

З квітня до вересня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов'язків: приймав на службу інших осіб, керував службовою діяльністю працівників, організовував на об’єктах критичної інфраструктури спільні чергування з представниками окупаційних військ.

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Встановлено, що у вересні зловмисник втік до окупованого на той час Куп'янська, де згодом і був затриманий українськими правоохоронцями після деокупації міста.

Схоже, окупанти не так вже й довіряли балаклійському перебіжчику: службове посвідчення, яке йому видали, було дійсне лише до кінця цього року.

Слідчі СБУ кваліфікували дії «начальника поліції» за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру Царьову та ще двом можливим колаборантам. Також СБУ повідомила про підозру «посадовцям»-колаборантам на Харківщині та Запоріжжі

Теги: окупанти СБУ державна зрада колабораціонізм

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