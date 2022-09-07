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СБУ повідомила про підозру «посадовцям»-колаборантам на Харківщині та Запоріжжі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру «посадовцям»-колаборантам на Харківщині та Запоріжжі
Колаборанти обіймають «посади» в органах місцевої влади та силових структурах
фото: пресслужба СБУ

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років

Співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще шести колаборантів, які обіймають «посади» в органах місцевої влади та силових структурах на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, підозру від СБУ отримав колишній голова Вовчанської територіальної громади на Харківщині, який в умовах воєнного часу перейшов на бік ворога.

Наразі він «очолює» так звану «військово-цивільну адміністрацію Вовчанського району», де займається популяризацією політичної партії «Єдіная Росія» та виправдовує збройну агресію РФ.

Крім того, після тимчасової окупації територій Запорізької області до Мелітополя повернулася соратниця скандально відомого Володимира Рогова, лідера місцевого Антимайдану та керівника так званого руху «русская весна». Колаборантка ще з 2014 року є активною прихильницею створення псевдоутворення «ЗНР» на території регіону. За це у 2016 році СБУ повідомила їй про підозру у державній зраді. З тих пір зловмисниця переховувалася від правосуддя на території Росії. Після широкомасштабного вторгнення РФ на знак подяки за лояльність жінка отримала «посаду» так званої «голови Кирилівської ОТГ».

Інший колаборант – Станіслав Селіванов – є одним із засновників в Україні «Партії політики Путіна» і теж активно співпрацює з ворогом з 2014 року.Мешканець Бердянська брав особисту участь у анексії Кримського півострова і отримав за це медаль «за повернення Криму». Згодом обіймав посаду члена так званої Ради ЛНР.т Після окупації частини Запоріжжя його «підвищили» та призначили «заступником мера Бердянська з питань соціальної сфери».

Ще один ворожий поплічник – колишній поліцейський, який у 2015 році не пройшов переатестацію та був звільнений з поліції. Тепер зловмисник очолив «Днепрорудненский райотдел милиции». У новому статусі допомагає окупантам тероризувати місцевих патріотів і проукраїнськи налаштованих мешканців, яких затримує ФСБ.

Другий функціонер «силового блоку» очолив «Великобелозерский райотдел милиции». Хоча свого часу був засуджений до 6 років тюрми за підробку документів та викрадення авто. Та у новому статусі зловмисник активно займається залякуванням місцевих мешканців і встановленням окупаційного режиму. Отримав «кар’єрне підвищення» і колишній працівник районних  електромереж смт Андріївка, якого звільнили за крадіжки. Він деякий час працював охоронцем на місцевому агропідприємстві, тож без вагань прийняв пропозицію ворога обійняти псевдопосаду «голови Андріївської ОТГ Бердянського району».  Тепер щоб довести свою лояльність, активно агітує земляків підтримувати окупантів.

Наразі усім зловмисникам оголошено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру новій заступниці гауляйтера Херсонщини

Теги: Харківщина Запоріжжя СБУ війна окупація державна зрада

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