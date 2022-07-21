Нацрада анулювала ліцензії телеканалів Ахметова

Ліцензії втрачають чинність з 22 липня

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення сьогодні, 21 липня, анулювала ліцензії телевізійних компаній Ріната Ахметова. Про це стало відомо із засідання Нацради.

Як зазначив представник Нацради Олег Черниш, рішення стосується телеканалів «Україна», «Україна 24», НЛО TV, «Донбас», Індиго TV, Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, а також провайдерів Медіа Групи Україна – супутникової платформи Xtra TV та Oll.TV.

Також анульовані ліцензії футбольного клубу «Шахтар», регіонального телеканалу ТВ-5 та інших невеликих медіакомпаній Ахметова.

Ліцензії втрачають чинність з 22 липня.

«Таким чином, величезний медійний бізнес закрився. Завтра будуть опубліковані наші рішення, і з завтрашнього дня вважатиметься, що ці ліцензії втрачають чинність. Ці компанії ще працюють у марафоні сьогодні, відпрацьовують свої слоти і завершують», – прокоментувала рішення Нацради її голова Ольга Герасим'юк

Нагадаємо, 11 липня група SCM повідомила, що Ахметов вирішив віддати усі ліцензії, якими володіє його «Медіа Група Україна» «на користь держави». Причиною бізнесмен називає тиск «закону про олігархів» і неможливість продати бізнес за шість місяців, які дає закон.

Як відомо, у вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про олігархів, який передбачав створення спеціального реєстру. Особам із цього списку було б заборонено фінансувати політичні партії, брати участь у великій приватизації, а також потрібно подавати спеціальну декларацію.

Холдинг «Медіа Група Україна» об'єднує телеканали «Україна», «Україна 24», НЛО TV, телеканал Індіго TV, «Футбол 1/2/3», Ukraine 1/Ukraine 2 та NLO TV 1/NLO TV 2, «Донбас» , «34 телеканал» та «Сігма».

Крім того, володіє оператором супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформою OLL.TV, продакшн-компаніями «Теле О» та «Допоможемо ТВ», «Новинною Групою Україна», мультимедійною платформою «Сегодня» – теленовини «Сегодня», сайт segodnya.ua. А також кросплатформним проєктом Vogue.UA.

Напередодні Ткаченко відреагував на рішення Ахметова віддати державі медіабізнес.

Також радник Банкової прокоментував рішення Ахметова.