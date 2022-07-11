Радник Банкової прокоментував рішення Ахметова

Подоляк говорить про гідний приклад групи SCM

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Тwitter прокоментував рішення бізнесмені Ріната Ахметова про вихід його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу.

«Ключова риса зрілих держав – обов‘язковість виконання законів. Закон про деолігархізацію – початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи #СКМ – закон один для всіх», – написав Подоляк.

Нагадаємо, в заяві Ахметова йдеться: «Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ», – заявив бізнесмен.

Раніше український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через її військову агресію проти України.