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    Політика

    Радник Банкової прокоментував рішення Ахметова

    &laquo;Закон один для всіх&raquo; &ndash; Подоляк - Радник Банкової прокоментував рішення Ахметова

    «Закон один для всіх» – Подоляк

    фото з відкритих джерел

    Подоляк говорить про гідний приклад групи SCM

    Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Тwitter прокоментував рішення бізнесмені Ріната Ахметова про вихід його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу.

    «Ключова риса зрілих держав – обов‘язковість виконання законів. Закон про деолігархізацію – початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу. Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи #СКМ – закон один для всіх», – написав Подоляк.

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    Нагадаємо, в заяві Ахметова йдеться: «Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ», – заявив бізнесмен.

    Раніше український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через її військову агресію проти України.

    Теги: росія окупанти війна закон Україна окупація радник Михайло Подоляк #stoprussia
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    Радник Банкової прокоментував рішення Ахметова