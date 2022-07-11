Ткаченко відреагував на рішення Ахметова віддати державі медіабізнес

Ткаченко: «Дізнаємось більше інформації – тоді зможемо коментувати більш детально»

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував рішення інвестиційної компанії SCM, що належить бізнесмену Рінату Ахметову вийти з медіабізнесу.

«Це серйозна новина, бо «Медіа Група Україна» – одна з чотирьох найбільших приватних медіагруп. У наслідку це позначиться на ринку, який і без того просів за час війни. Дізнаємось більше інформації – тоді зможемо коментувати більш детально. Це прецедент», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Тwitter прокоментував рішення бізнесмені Ріната Ахметова про вихід його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про вихід його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. У заяві Ахметова йдеться: «Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ», – заявив бізнесмен.