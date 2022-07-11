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  4. Ткаченко відреагував на рішення Ахметова віддати державі медіабізнес
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    Політика

    Ткаченко відреагував на рішення Ахметова віддати державі медіабізнес

    Ткаченко відреагував на рішення Ахметова віддати державі медіабізнес
    фото з відкритих джерел

    Ткаченко: «Дізнаємось більше інформації – тоді зможемо коментувати більш детально»

    Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував рішення інвестиційної компанії SCM, що належить бізнесмену Рінату Ахметову вийти з медіабізнесу.

    «Це серйозна новина, бо «Медіа Група Україна» – одна з чотирьох найбільших приватних медіагруп. У наслідку це позначиться на ринку, який і без того просів за час війни. Дізнаємось більше інформації – тоді зможемо коментувати більш детально. Це прецедент», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

    Також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Тwitter прокоментував рішення бізнесмені Ріната Ахметова про вихід його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу.

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про вихід його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. У заяві Ахметова йдеться: «Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ», – заявив бізнесмен.

    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Рінат Ахметов Україна Олександр Ткаченко окупація #stoprussia
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    Ткаченко відреагував на рішення Ахметова віддати державі медіабізнес