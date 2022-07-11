Ахметов передає державі медійний бізнес: заява

Ахметов: «Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів»

Український бізнесмен Рінат Ахметов заявив про вихід його інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Відповідну заяву олігарха поширила його пресслужба.

«Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ», – заявив бізнесмен.

Він також повідомив, що таке рішення продиктоване набранням чинності закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». «Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах. За понад 20 років, починаючи з 2000-го року, ми разом із журналістами створили медіахолдинг, що ґрунтується на принципах свободи слова, правди і професіоналізму, складається з 10 ефірних і супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ та сучасної виробничої медійної екосистеми. Загальний обсяг інвестицій, вкладених у цей медіахолдинг, перевищив 1,5 млрд доларів США. Але найбільша інвестиція – це внесок кожного з 4 000 журналістів і співробітників нашої медійної команди. Завдяки вашій роботі канали «Україна» й «Україна 24» стали лідерами в Україні за глядацькою аудиторією, а канали групи «Футбол» збирали мільйони уболівальників перед екранами. Тому мені важко приймати рішення про вихід із медійного бізнесу.

Я хочу подякувати кожному за нашу спільну працю й за наш спільний успіх. І, безумовно, особлива вдячність кожному нашому глядачу й читачу. Дякую вам за вашу любов, за вашу лояльність. Ми завжди працювали тільки для вас», – уточнив Ахметов.

Холдинг «Медіа Група Україна» об'єднує телеканали «Україна», «Україна 24», НЛО TV, телеканал Індіго TV, «Футбол 1/2/3», Ukraine 1/Ukraine 2 та NLO TV 1/NLO TV 2, «Донбас» , «34 телеканал» та «Сігма».

Крім того, володіє оператором супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформою OLL.TV, продакшн-компаніями «Теле О» та «Допоможемо ТВ», «Новинною Групою Україна», мультимедійною платформою «Сегодня» – теленовини «Сегодня», сайт segodnya.ua. А також кросплатформним проєктом Vogue.UA.

Нагадаємо, український бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського суду з прав людини через її військову агресію проти України.