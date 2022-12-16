Надзвичайна ситуація в енергетиці скасована – «Укренерго» 

Рашисти здійснили масовану атаку на Україну

Сьогодні, 16 грудня, українців проінформували про припинення дії надзвичайної ситуації в енергетиці України. Про це повідомляє «Укренерго».

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В компанії заявили про припинення дії надзвичайної ситуації в енергосистемі України, яка настала сьогодні внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи.

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Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів 16 грудня, було пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації.

Крім того, внаслідок ракетного удару, який вранці завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури.

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України.

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України.