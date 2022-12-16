Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Надзвичайна ситуація в енергетиці скасована – «Укренерго» 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Надзвичайна ситуація в енергетиці скасована – «Укренерго» 
Сьогодні окупанти вкотре чинили енергетичний терор
фото з відкритих джерел

Рашисти здійснили масовану атаку на Україну 

Сьогодні, 16 грудня, українців проінформували про припинення дії надзвичайної ситуації в енергетиці України. Про це повідомляє «Укренерго».

В компанії заявили про припинення дії надзвичайної ситуації в енергосистемі України, яка настала сьогодні внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації. 

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ по електроенергетичній інфраструктурі України відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. 

Раніше ми писали, що внаслідок російських обстрілів 16 грудня, було пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації. 

Крім того, внаслідок ракетного удару, який вранці завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. 

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. 

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. 

Теги: Укренерго енергетика обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію
«Укренерго» оголосило надзвичайну ситуацію
Сьогодні, 13:13
Пошкоджено підстанції, що спричинило обмеження виробництва електроенергії 
Скільки об'єктів генерації пошкодили сьогодні рашисти: дані Міненергетики 
Сьогодні, 14:53
Наразі рятувальники розбирають завали після атаки 
Обстріл Кривого Рогу: рашисти вщент рознесли об'єкт енергетики 
Сьогодні, 15:06

Події в Україні

Масований обстріл та скандал із ФІФА. П'ять важливих новин 16 грудня 
Масований обстріл та скандал із ФІФА. П'ять важливих новин 16 грудня 
Надзвичайна ситуація в енергетиці скасована – «Укренерго» 
Надзвичайна ситуація в енергетиці скасована – «Укренерго» 
Врятувала ванна: мешканці Кривого Рогу розповіли, як дивом вижили під час атаки
Врятувала ванна: мешканці Кривого Рогу розповіли, як дивом вижили під час атаки
Мер Чернігова Атрошенко заявив, що за ним стежать: деталі
Мер Чернігова Атрошенко заявив, що за ним стежать: деталі
Обстріл Кривого Рогу. Рашисти вбили подружжя, їхню дитину ще шукають під уламками (відео)
Обстріл Кривого Рогу. Рашисти вбили подружжя, їхню дитину ще шукають під уламками (відео)
Окупанти випустили 70 крилатих ракет: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті
Окупанти випустили 70 крилатих ракет: Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Заклик ООН до РФ припинити війну в Україні: хто голосував проти (список)
22K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала більше чотирьох годин
18K
Масована ракетна атака на Україну: яка ситуація в регіонах
14K
У небо над Білоруссю піднявся літак далекого радіолокаційного стеження
13K
16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
8285
Скільки бійців налічує українська армія: Арестович назвав цифри

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Вчора, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
14 грудня, 06:59

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту