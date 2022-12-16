Скільки об'єктів генерації пошкодили сьогодні рашисти: дані Міненергетики 

Масштаби наслідків масованої атаки 16 грудня ще встановлюються

В Україні внаслідок останньої ракетної атаки росіян пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації. Про це міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. Відомо, що наразі спеціалісти з'ясовують масштаби пошкоджень від обстрілу.

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«Є пошкодження приблизно дев'яти об'єктів генерації... Так само пошкоджені підстанції, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах атомної генерації», – сказав він.

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України.

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Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання.

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію.