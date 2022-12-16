Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скільки об'єктів генерації пошкодили сьогодні рашисти: дані Міненергетики 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Скільки об'єктів генерації пошкодили сьогодні рашисти: дані Міненергетики 
Пошкоджено підстанції, що спричинило обмеження виробництва електроенергії 
фото з відкритих джерел

Масштаби наслідків масованої атаки 16 грудня ще встановлюються 

В Україні внаслідок останньої ракетної атаки росіян пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації. Про це міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. Відомо, що наразі спеціалісти з'ясовують масштаби пошкоджень від обстрілу.

«Є пошкодження приблизно дев'яти об'єктів генерації... Так само пошкоджені підстанції, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах атомної генерації», – сказав він.

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України. 

Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання. 

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію. 

Теги: енергетика Харків міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поки що зусилля марні, але Україні дедалі складніше відновлювати постачання електроенергії
Як російська армія і пропаганда намагаються знищити енергетичну систему України
13 грудня, 17:18
ЄС працює над збільшенням обсягів електроенергії
Енергетична тривога: ЄС обіцяє збільшити експорт електроенергії в Україну
13 грудня, 16:37
У Кремля не вийшло зруйнувати українські енергетичну систему
Україна створила паралельну енергетичну систему, яка живиться від генераторів – Шмигаль
14 грудня, 05:52

Події в Україні

Скільки об'єктів генерації пошкодили сьогодні рашисти: дані Міненергетики 
Скільки об'єктів генерації пошкодили сьогодні рашисти: дані Міненергетики 
Секс-скандал у Чернівецькій єпархії: священник Московської церкви спробував виправдатися
Секс-скандал у Чернівецькій єпархії: священник Московської церкви спробував виправдатися
Вивозили українських дітей до РФ: СБУ повідомила про підозру «посадовцям» з оточення Пушиліна
Вивозили українських дітей до РФ: СБУ повідомила про підозру «посадовцям» з оточення Пушиліна
Залужний відзвітував про кількість збитих ракет
Залужний відзвітував про кількість збитих ракет
Вілкул повідомив, скільки шахтарів Кривого Рогу перебувають під землею через знеструмлення
Вілкул повідомив, скільки шахтарів Кривого Рогу перебувають під землею через знеструмлення
Вибухи в Україні з вікна літака (відео)
Вибухи в Україні з вікна літака (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Заклик ООН до РФ припинити війну в Україні: хто голосував проти (список)
33K
Чемпіонат світу з футболу: Лукашенко шокував заявою про збірну Білорусі
28K
Страх Путіна та заява Залужного. П'ять важливих новин 15 грудня
19K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала більше чотирьох годин
13K
Масована ракетна атака на Україну: яка ситуація в регіонах
11K
16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Вчора, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
14 грудня, 06:59

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту