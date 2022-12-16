Обстріл Кривого Рогу: рашисти вщент рознесли об'єкт енергетики 

У місті ракета також влучила в багатоквартирний житловий будинок

Внаслідок ракетного удару, який вранці завдали по Україні російські військові, у Кривому Розі було повністю зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул в ефірі інформаційного телемарафону.

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В місті застосували графіки аварійного відключення електроенергії. Вода частково подається завдяки генераторам, працюють також водовозки, газова система повністю утримується на генераторах, половина станцій мобільного зв'язку вже підключена до генераторів, іншу половину станцій підключають.

«Декілька влучань ракетами, в тому числі, об'єкт енергетичної інфраструктури повністю зруйновано. Пряме влучання ракетою у житловий будинок багатоквартирний. На зараз можу сказати, що восьмеро поранених, з них четверо дітей, щонайменше двоє загинули, але ще рятувальники розгрібають завали, є без вісті зниклі. Було декілька ракет. «Х»-ракети, це запуски з літаків», – сказав Вілкул.

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Нагадаємо, внаслідок влучання ракети у житловий будинок у Кривому Розі зруйновано один з п‘яти під’їздів.

Крім того, на шахтах Кривого Рогу через знеструмлення, спричинене ракетним ударом з боку Росії, під землею опинилися 596 гірників.

Як відомо, в Україні внаслідок останньої ракетної атаки росіян пошкоджено приблизно дев'ять об'єктів генерації.

Сьогодні, 16 грудня, рашисти вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. По всій Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України.

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Відомо про пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури на сході та півдні України. Наразі повністю знеструмлено Харків, у місті припинено водо- та теплопостачання.

Втрачено 50% споживання об'єднаної енергосистеми, оголошено про надзвичайну ситуацію.