Український адвокат, який став «прокурором «ЛНР», отримав підозру

У квітні Олег Столяренко виявив бажання співпрацювати із загарбниками і отримав посаду « прокурора прокуратури Сватівського району «ЛНР» (на фото: крайній справа)

Олег Столяренко перейшов на бік російських окупантів

Український адвокат і начальник відділу юридичного забезпечення, правової допомоги, кадрової та мобілізаційної роботи Сватівської міської ради Луганської області Олег Столяренко отримав підозру у колабораціонізмі (ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на тексти підозри від 1 червня.

За версією слідства, 8 березня окупаційні війська захопили місто Сватове. Після цього вони почали комплектувати штати до так званої «прокуратури Сватівського району «ЛНР».

У квітні Олег Столяренко виявив бажання співпрацювати із загарбниками і отримав посаду «прокурора прокуратури Сватівського району «ЛНР».

Треба наголосити: з вересня 2017 року Столяренко має свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю. За даними Національної асоціації адвокатів, право на заняття адвокатською діяльністю підозрюваним зупинено.

Як відомо, стаття 111-1 Кримінального кодексу України набрала чинності 15 березня 2022 року. Йдеться про притягнення до відповідальності осіб, які у будь-якій формі співпрацюють з державою-агресором. За вчинення подібного злочину передбачено покарання – від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні триває 100-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», депутата Херсонської обласної ради підозрюють у колабораційній діяльності. Підозрюваний після вторгнення збройних сил РФ на територію України погодився на співпрацю з представниками держави-агресора. Депутат виступив з ініціативою початку митного оформлення товарів на Херсонській митниці, а також надав згоду на зайняття посади голови так званої «Херсонської митниці» при окупаційній владі РФ.

Імовірно йдеться про Віталія Булюка, адже раніше повідомлялося, що він перейшов на бік окупантів і був «призначений» заступником голови так званої «військово-цивільної адміністрації Херсонської області».