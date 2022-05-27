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    Події в Україні

    Знущався над цивільними на Чернігівщині: Прокуратура оголосила підозру окупанту

    Черговому окупанту&nbsp;повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни - Знущався над цивільними на Чернігівщині: Прокуратура оголосила підозру окупанту
    Черговому окупанту повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни
    фото з відкритих джерел

    Встановлюються інші рашисти, причетні до вчинення злочинів

    Прокуратура повідомила про підозру військовослужбовцю РФ, який катував мешканців с. Вишневе на Чернігівщині. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

    «За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Чернігівської обласної прокуратури встановлено військовослужбовця збройних сил РФ, який знущався над мирними мешканцями під час окупації частини Чернігівської області. Йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що група окупантів, перебуваючи в с. Вишневе Чернігівського району, жорстоко поводилася з цивільним населенням. Вони неодноразово затримували та наносили тілесні ушкодження одному з мешканців села. Двічі потерпілого більше доби утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущались та били прикладами автоматів. Його матір похилого віку тримали у вантажному відділенні автомобіля.

    Також окупанти заволоділи транспортним засобом чоловіка, яким перевозили награбоване у місцевих мешканців майно.

    Наразі встановлюються інші військові ЗС РФ, причетні до вчинення злочинів проти мирного населення.

    Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області.

    «Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua», – додали у відомстві.

    Раніше підозру оголосили російському генералу, який давав наказ обстрілювати населені пункти Запорізької області.

    Офіс Генерального прокурора також заочно повідомив про підозру чотирьом керівникам підрозділів окупаційних військ, які видавали наказ підлеглим військовим відкрити вогонь по Енергодару та розташованій на його території Запорізькій АЕС.

    А на початку травня було оголошено підозру російському генералу, що керував захопленням Запорізької АЕС.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Знущався над цивільними на Чернігівщині: Прокуратура оголосила підозру окупанту