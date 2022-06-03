«Денацифікував» мешканців Запорізької області. Російському генералу оголошено підозру

В Україні командиру 58-ї загальновійськової армії Михайлу Зуську загрожує довічне ув’язнення

Управління СБУ у Запорізькій області оголосило підозру командиру 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Росії генерал-лейтенанту Михайлу Зуську у порушенні законів та звичаїв війни, які поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри від 24 травня.

Як з’ясувало слідство, 24 лютого 2022 року підлеглі військовослужбовці генерал-лейтенанта Зуська вторглися на територію України. У подальшому 42 гвардійська мотострілкова дивізія, яка входила до складу 58-ї загальновійськової армії, приступила до виконання злочинних наказів підозрюваного російського генерала.

Зокрема, 14 березня Зусько віддав наказ із артилерійської зброї обстріляти об’єкти цивільної інфраструктури, житлових будинків у місті Пологи Запорізької області. У підсумку загинуло дві мирні жінки віком 37 і 34 років.

20 березня під обстріли, які ініціював Зусько, потрапили об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки у селі Кам’янське Василівського району Запорізької області. Як наслідок, загинуло двоє чоловіків, 1960 року народження і 1991 року народження.

23 березня російські снаряди прилетіли до села Мала Токмачка Пологівського району Запорізької області, загинув мирний мешанець. І знову ж таки наказ віддав генерал Зусько.

Високопоставленому військовослужбовцю РФ в Україні загрожує позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Додамо, що генерал-лейтенант РФ Михайло Зусько з літа і до кінця осені 2014 року командував 1-м армійським корпусом «ДНР». З літа 2020 року очолив 58-ту загальновійськову армію Південного військового округу РФ.

Наприкінці березня 2022 року з'явилася інформація, що командувача 58-ї загальновійськової армії Михайла Зуська знято з посади та заарештовано через провал «спецоперації».

Як повідомляв «Главком», 23 травня Солом’янський районний суд Києва оголосив перший вирок воєнному злочинцю з Росії. Командира відділення військової частини 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії сержанта російської армії Вадима Шишимаріна визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Його засуджено до довічного позбавлення волі.

За матеріалами справи 24 лютого 2022 року Шишимарін, разом із іншими військовослужбовцями Збройних сил Росії, вторгся на територію України. 28 лютого у селі Чупахівка Сумської області обвинувачений вбив пострілом у голову зі свого автомата Калашникова 62-річного Олександра Шеліпова. Чоловік ішов тротуаром, вів велосипед і розмовляв по телефону з товаришем.

На момент злочину Шишимарін перебував у автомобілі, який рухався. У машині також було ще четверо військових РФ.