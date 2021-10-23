На Київщині озброєний чоловік пограбував магазин та влаштував стрілянину

Поліція з'ясувала особу озброєного нападника і затримала його

Під Києвом озброєний пістолетом чоловік пограбував продуктовий магазин і кілька разів вистрілили у водія вантажівки. Поліція менше ніж за годину з'ясувала особу нападника і затримала його. Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області.

Інцидент стався близько полудня у Бориспільському районі Київської області. За даними правоохоронців, невідомий чоловік зайшов у магазин і, погрожуючи продавчині пістолетом, викрав харчові продукти і зник.

Також до поліції звернувся 33-річний водій вантажівки Isuzu. За його словами, чоловік розбив бічне скло автомобіля і кілька разів вистрілив у його бік.

На місце виїхала оперативна група Бориспільського районного управління поліції. Правоохоронці встановили прикмети озброєного чоловіка і менше ніж за годину затримали його. Ним виявився 30-річний житель села Глибоке.

У результаті інциденту ніхто не постраждав. В результаті медичного огляду встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За даним фактом порушено дві кримінальні справи – за ч. 1 ст. 187 (розбій) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Чоловікові загрожує від трьох до семи років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Броварах (Київська область) конфлікт через таксі двох нетверезих чоловіків закінчився стріляниною.

Правоохоронці з'ясували, що обидва чоловіки напідпитку одночасно викликали таксі, а коли приїхав автомобіль - не змогли визначитися, хто перший поїде. Внаслідок конфлікту, який переріс у бійку, один із чоловіків дістав травматичну зброю і вистрілив у повітря, а потім поранив опонента в груди.

Як повідомлялося, на столичних Позняках правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину.

Нагадаємо, 22 вересня, у Полтаві сталася стрілянина, 34-річний чоловік поранив 31-річного перехожого та затягнув у автомобіль 25-річну дівчину. Підозрюваного затримали в Кременчуці. У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження.