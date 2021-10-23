Представник ЄС в Україні привітав розблокування судової реформи

Верховна Рада змінила порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП

Маасікас вважає це позитивним кроком у побудові прозорої судової системи в Україні

Глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас вважає позитивним кроком обрання кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою, яка має контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Про це дипломат повідомив у Twitter.

The Congress of Judges has nominated its candidates for the Ethics Council of the High Council of Justice. A good step forward on the implementation of the justice reform. Now, the HCJ needs to establish the Ethics Council which is doable within a week - and the work can start! — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 23, 2021

«Це гарний крок уперед щодо впровадження судової реформи. Тепер Вища рада правосуддя має створити Етичну раду, що можна виконати протягом тижня – і робота може розпочатися!» – написав Маасікас.

Як повідомлялося раніше, на думку президента України Володимира Зеленського, судова реформа в Україні «дійсно багато років буксувала», але наразі відбувається у належному темпі.

Президент наголосив, що, крім закону про НАБУ та закону про реформу Служби безпеки України, були затримки в ухваленні інших важливих законопроектів через окремих «впливових людей».

«Впевнений, що зараз ми пришвидшимо цей процес», – резюмував Володимир Зеленський.

Як раніше повідомляв «Главком», Конституційний Суд рятує свою репутацію і замовляє піарні відеоролики.

Читайте також: