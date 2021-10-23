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    Представник ЄС в Україні привітав розблокування судової реформи

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    Верховна Рада змінила&nbsp;порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя&nbsp;і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП - Представник ЄС в Україні привітав розблокування судової реформи
    Верховна Рада змінила порядок обрання на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП
    фото з відкритих джерел

    Маасікас вважає це позитивним кроком у побудові прозорої судової системи в Україні

    Глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас вважає позитивним кроком обрання кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою, яка має контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Про це дипломат повідомив у Twitter.

    «Це гарний крок уперед щодо впровадження судової реформи. Тепер Вища рада правосуддя має створити Етичну раду, що можна виконати протягом тижня – і робота може розпочатися!» – написав Маасікас.

    Як повідомлялося раніше, на думку президента України Володимира Зеленського, судова реформа в Україні «дійсно багато років буксувала», але наразі відбувається у належному темпі.

    Президент наголосив, що, крім закону про НАБУ та закону про реформу Служби безпеки України, були затримки в ухваленні інших важливих законопроектів через окремих «впливових людей».

    «Впевнений, що зараз ми пришвидшимо цей процес», – резюмував Володимир Зеленський.

    Як раніше повідомляв «Главком», Конституційний Суд рятує свою репутацію і замовляє піарні відеоролики.

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    Теги: ЄС суд судова реформа Twitter правосуддя Вища рада правосуддя Матті Маасікас
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    Представник ЄС в Україні привітав розблокування судової реформи