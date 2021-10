Представник ЄС в Україні привітав розблокування судової реформи

Глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас вважає позитивним кроком обрання кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою, яка має контролювати доброчесність членів Вищої ради правосуддя. Про це дипломат повідомив у Twitter.

The Congress of Judges has nominated its candidates for the Ethics Council of the High Council of Justice. A good step forward on the implementation of the justice reform. Now, the HCJ needs to establish the Ethics Council which is doable within a week - and the work can start!