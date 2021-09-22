  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Скоєно напад на авто першого помічника Зеленського, поранено водія

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергій Шефір за даними ЗМІ не постраждав - Скоєно напад на авто першого помічника Зеленського, поранено водія
    Сергій Шефір за даними ЗМІ не постраждав
    фото: glavcom.ua/Нацполіція

    У авто стріляли невідомі, поліція оголосила спецоперацію «Сирена»

    Під Києвом стався замах на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Про це повідомляє Національна поліція.

    Невідомі випустили у автомобіль десять куль і поранили водія машини. Це трапилося біля села Лісники у Києво-Святошинському районі Київщини.

    Шефір не постраждав. Нападників шукають. Правоохоронці ввели спецоперацію «Сирена».

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Скоєно напад на авто першого помічника Зеленського, поранено водія
    Скоєно напад на авто першого помічника Зеленського, поранено водія
    Скоєно напад на авто першого помічника Зеленського, поранено водія
    Скоєно напад на авто першого помічника Зеленського, поранено водія
    Скоєно напад на авто першого помічника Зеленського, поранено водія

    На місці події перебуває генпрокурор Ірина Венедіктова.

    Наразі президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у США на засіданні Генасамблеї ООН. Його супроводжує глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші представники Офісу президента.

    Теги: Генпрокурор ЗМІ автомобіль Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак Ірина Венедіктова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скоєно напад на авто першого помічника Зеленського, поранено водія