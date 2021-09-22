Скоєно напад на авто першого помічника Зеленського, поранено водія
У авто стріляли невідомі, поліція оголосила спецоперацію «Сирена»
Під Києвом стався замах на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Про це повідомляє Національна поліція.
Невідомі випустили у автомобіль десять куль і поранили водія машини. Це трапилося біля села Лісники у Києво-Святошинському районі Київщини.
Шефір не постраждав. Нападників шукають. Правоохоронці ввели спецоперацію «Сирена».
На місці події перебуває генпрокурор Ірина Венедіктова.
Наразі президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у США на засіданні Генасамблеї ООН. Його супроводжує глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші представники Офісу президента.