Скоєно напад на авто першого помічника Зеленського, поранено водія

Сергій Шефір за даними ЗМІ не постраждав

У авто стріляли невідомі, поліція оголосила спецоперацію «Сирена»

Під Києвом стався замах на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Про це повідомляє Національна поліція.

Невідомі випустили у автомобіль десять куль і поранили водія машини. Це трапилося біля села Лісники у Києво-Святошинському районі Київщини.

Шефір не постраждав. Нападників шукають. Правоохоронці ввели спецоперацію «Сирена».

На місці події перебуває генпрокурор Ірина Венедіктова.

Наразі президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою у США на засіданні Генасамблеї ООН. Його супроводжує глава Офісу президента Андрій Єрмак та інші представники Офісу президента.