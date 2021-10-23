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    Шефір розповів про стан його пораненого водія: буде наново вчитися ходити

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    Водій Шефіра отримав поранення в ногу під час замаху - Шефір розповів про стан його пораненого водія: буде наново вчитися ходити
    Водій Шефіра отримав поранення в ногу під час замаху
    фото Reuters

    Сергій Шефір сподівається, що за тиждень-півтора його водій стане на милиці

    Водій першого помічника президента України Сергія Шефіра Олександр Іванько, який отримав порання під час замаху на посадовця, поки не встає. Про це розповів сам Сергій Шефір в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Водій поки лежить, не встає. Сподіваємося, що десь за тиждень-півтора він стане на милиці і почне наново вчитися ходити», – повідомив він.

    До слова, заступник міністра внутрішніх справ розкрив подробиці розслідування замаху на Шефіра.

    Напередодні Зеленський заперечив конфлікт із Шефіром незадовго до замаху.

    Нагадаємо, 22 вересня близько 10 години ранку, неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

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    Теги: водій розслідування Сергій Шефір
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    Шефір розповів про стан його пораненого водія: буде наново вчитися ходити