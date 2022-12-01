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Нардеп нагадав, що мобілізація в Україні не завершується

Надія Клочко
glavcom.ua
Нардеп нагадав, що мобілізація в Україні не завершується
Підготовка мобілізованих до ЗСУ проводиться у декілька етапів
фото з відкритих джерел

Ветеран АТО пояснив, у чому полягає різниця між мобілізованими в Україні та РФ

Мобілізація в Україні триває, військові проходять значно кращу підготовку, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення Росії на території України. Про це сказав ветеран АТО, «кіборг», полковник СБУ та народний депутат Роман Костенко в інтерв'ю «Главкому».

Костенко проаналізував, як вплинула оголошена російським диктатором Володимиром Путіним мобілізація в РФ на ситуацію на фронті. Він зазначив, що рівень підготовки мобілізованих у РФ значно гірший, ніж у військових, які заходили в Україну у лютому 2022 року.

«Додатковий ресурс на війні – завжди ресурс, який треба враховувати та проти якого боротися. Дійсно, його не можна порівнювати з тією кадровою армією, що заходила в Україну. Ким є ці нинішні мобілізовані? Вони стануть новими екіпажами танків, бойових машин, новими розрахунками артилерії, ракетних комплексів, ППО. За місяць-два-три вони чомусь навчаться, отримають бойовий досвід і стануть солдатами. Але, звісно, рівень цього ресурсу буде гіршим, ніж тих, хто був до цього», – зазначив він.

Водночас ветеран АТО наголосив, що триває мобілізації і в Україні, при цьому українські воїни проходять підготовку, в тому числі, і за кордоном.

«У нас же мобілізація теж не завершується. Підготовка ділиться на кілька етапів. Початкову проходять або в наших навчальних центрах, або за кордоном, зокрема, в Британії. Там навчають елементарним речам – тактиці, вогневій підготовці, пересуванню, виживанню на полі бою. Це такий собі курс молодого бійця, що триває місяць чи два. І потім окрема підготовка вже відбувається по військовій спеціальності – танкіст, водій БМП, БТР, оператор танкового комплексу… На початку була проблема, коли хлопцям просто давали в руки зброю і кидали на фронт, але іншого виходу не було. Це були наші довоєнні прогалини, коли ми не готували нормально резервістів та мобресурс. Але зараз людей готують, хай і не протягом року, як би того хотілось», – сказав нардеп.

Нагадаємо, як повідомив раніше Генштаб ЗСУ, Росія планує провести з 10 грудня чергову хвилю прихованої мобілізації.

За даними ЗМІ, Росія планує взимку стабілізувати фронт в Україні, а навесні відновити активні бойові дії, у зв'язку з чим в Кремлі очікують, що безповоротні втрати мобілізованих складуть близько 100 тисяч осіб

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Теги: росія Роман Костенко війна мобілізація

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