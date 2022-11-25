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Родичі мобілізованих росіян готові вийти на протести проти Кремля – британська розвідка

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Родичі мобілізованих росіян готові вийти на протести проти Кремля – британська розвідка
Кривава політика рашистів та масові смерті мобілізованих занепокоїли росіян 
фото з відкритих джерел

Все більше громадян країни-терористки розуміють, що їхні чоловіки стають гарматним м'ясом  

Сім'ї російських мобілізованих все більше готові виходити на протести проти умов, у яких служать їхні родичі. Про це повідомляє у зведенні британська розвідка.

Розвідники зазначають, що мобілізовані росіяни на фронті в Україні стикаються з проблемами. Зокрема, через погане забезпечення, підготовку та нерівні права. Крім того, деякі мобілізовані росіяни мають серйозні хронічні захворювання.

Також, за даними розвідки, мобілізовані підрозділи зазнають серйозних втрат. Ймовірно, велика кількість новобранців загинула чи отримала поранення під час копання окопів та траншей під артилерійським обстрілом навколо міста Сватове у Луганській області. Мобілізованих кидають на поле бою під час лобових штурмів добре укріплених українських смуг оборони навколо міста Бахмут.

У Британії вважають, що такі умови змусять росіян виходити на протести.

«Кремль, ймовірно, буде стурбований тим, що все більше сімей резервістів готові ризикувати арештом, протестуючи проти умов, у яких служать їхні родичі», – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські мобілізовані з Серпухова (Московська область) влаштували бунт і заявили, що їх кинули у гарячу точку на фронт без озброєння та підготовки. 

Як повідомлялося, Росію чекає чергова хвиля мобілізації, це погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну. 

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Теги: Бахмут політика поранення розвідка росіяни мобілізація

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