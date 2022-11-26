Стало відомо, скільки мобілізованих Росія готова втратити у війні з Україною

Керівництво РФ розуміє, що активізація бойових дій навесні передбачає великі втрати

Росія планує взимку стабілізувати фронт в Україні, а навесні відновити активні бойові дії, у зв'язку з чим в Кремлі очікують, що безповоротні втрати мобілізованих складуть близько 100 тисяч осіб. Про це пише російське видання «Важные истории», посилаючись на два джерела, одне з яких наближене до ФСБ, а друге – до Генштабу ЗС РФ.

За даними журналістів, керівництво РФ розуміє, що активізація бойових дій навесні передбачає великі втрати.

«До весни наступного року втрати вбитими і пораненими можуть становити близько 100 тис. Але це нікого не лякає: їх замінять строковиками», – наводить видання слова джерела, яке близьке до ФСБ.

Наближене до російського Генштабу джерело також поділилося з виданням прогнозом Кремля, згідно з яким втрати в Україні становитимуть близько 100 тис., переважно мобілізованих.

Джерело розповіло, що до весни наступного року міністерство оборони РФ планує підготувати 120 тис. строковиків, яких зможуть відправити в Україну, щоб заповнити втрати серед мобілізованих. Власне, саме тому, за його словами, Путін не скасовує указ про часткову мобілізацію.

Раніше повідомлялося, що у Росії затримують солдатів, котрі відмовляються воювати проти України.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни обманом потрапляють на передову, дехто із загарбників уже думає про самовільне залишення військової частини.

Також у Підмосков'ї в парку «Патріот» мобілізовані, яких готують до відправки на фронт, влаштували бунт, один із військовослужбовців спочатку в нецензурній формі вилаяв командувача частиною, а потім ударив його.

1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тисяч людей.

У ЗМІ з'явилася інформація, що у Росії після закінчення осіннього призову може початися друга хвиля мобілізації.

31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено, однак зробив вигляд, що не знає, чи потрібен для цього окремий указ. Путін сказав, що порадиться з юристами чи потрібен окремий указ.

Додамо, що після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих.