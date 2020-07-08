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    Події в Україні

    Нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально

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    Шахов заявив, що в зоні пожежі цілодобово працює його команда, надаючи всю необхідну допомогу постраждалим - Нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально
    Шахов заявив, що в зоні пожежі цілодобово працює його команда, надаючи всю необхідну допомогу постраждалим

    Якщо в Україні горить ліс - значить комусь вигідно, - політик

    Народний депутат Сергій Шахов обіцяє контролювати хід розслідування пожежі на території Новоайдарського району Луганської області. Проте незалежне розслідування можливо тільки за участі правоохоронців з Києва - не можна довіряти розслідування тим, хто, ймовірно, причетний до підпалу. Про це депутат заявив на сторінці в Facebook

    «Якщо в Україні горить ліс, - значить комусь вигідно приховати його вирубку, впевнений що й пожежа на Луганщині не без злочинного умислу. Надто разючий збіг. Ліс загорівся саме тоді, коли туди виїхала ТСК на перевірку...Особисто я, в такі збіги не вірю!», - зауважив Сергій Шахов.

    Депутат неодноразово наголошував в парламенті, що на Донбасі процвітає вирубка лісів. На думку Шахова, до умисного підпалу можуть бути причетні керівники Луганського обласного управління Нацполіції, які роками «кришують» контрабанду луганського лісу.

    «Головне - знайти і покарати винних в цьому лиху. Незалежне розслідування можливо тільки, якщо ним займуться правоохоронці з Києва - не можна довіряти розслідування тим, хто, ймовірно, причетний до підпалу. П’ятеро загиблих, десяток поранених, більше 100 згорілих будинків, спалені селища, пожежні з різних куточків України. Хто відповідатиме?», - додав нардеп.

    Шахов додав, що в зоні пожежі цілодобово працює його команда, надаючи всю необхідну допомогу постраждалим.

    пожежа ТСК Луганщина розслідування Сергій Шахов
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