Нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально



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Шахов заявив, що в зоні пожежі цілодобово працює його команда, надаючи всю необхідну допомогу постраждалим

Якщо в Україні горить ліс - значить комусь вигідно, - політик

Народний депутат Сергій Шахов обіцяє контролювати хід розслідування пожежі на території Новоайдарського району Луганської області. Проте незалежне розслідування можливо тільки за участі правоохоронців з Києва - не можна довіряти розслідування тим, хто, ймовірно, причетний до підпалу. Про це депутат заявив на сторінці в Facebook.

«Якщо в Україні горить ліс, - значить комусь вигідно приховати його вирубку, впевнений що й пожежа на Луганщині не без злочинного умислу. Надто разючий збіг. Ліс загорівся саме тоді, коли туди виїхала ТСК на перевірку...Особисто я, в такі збіги не вірю!», - зауважив Сергій Шахов.

Депутат неодноразово наголошував в парламенті, що на Донбасі процвітає вирубка лісів. На думку Шахова, до умисного підпалу можуть бути причетні керівники Луганського обласного управління Нацполіції, які роками «кришують» контрабанду луганського лісу.

«Головне - знайти і покарати винних в цьому лиху. Незалежне розслідування можливо тільки, якщо ним займуться правоохоронці з Києва - не можна довіряти розслідування тим, хто, ймовірно, причетний до підпалу. П’ятеро загиблих, десяток поранених, більше 100 згорілих будинків, спалені селища, пожежні з різних куточків України. Хто відповідатиме?», - додав нардеп.

Шахов додав, що в зоні пожежі цілодобово працює його команда, надаючи всю необхідну допомогу постраждалим.