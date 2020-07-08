Пожежа на Луганщині: поліція перевіряє версію щодо снаряду бойовиків



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Масштабна пожежа на Луганщині вже забрала життя п'ятьох людей

Напередодні в цьому районі був обстріл: окупанти гатили важкими снарядами

Окрім трьох основних версій виникнення пожежі на Луганщині, правоохоронці розглядають версію можливого потрапляння снарядів з території, тимчасово непідконтрольної Україні.

Про це на засіданні уряду 8 липня заявив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

«Ми перевіряємо версію можливого попадання снарядів з непідконтрольної Україні території. У нас є оперативна інформація, що напередодні був обстрілі військово-опорного пункту зі сторони противника торфіруючими боєприпасами», — зазначив Клименко.

Крім того, з його слів, з початку червня в поліції було зареєстровано 149 фактів підпалу. 6 липня було зареєстровано 11 таких фактів.

Крім того, правоохоронці розглядають три основні версії виникнення лісової пожежі в області: погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал.

Слідчі також відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України — порушення вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами в Новоайдарському районі.

Кожна сім’я, яка втратила житло внаслідок пожежі в Луганській області, отримає 300 тис. грн, кожному постраждалому також буде виділено по 20 тис. грн на підтримку, окремо будуть передбачені виплати за загиблих.

За останніми даними, внаслідок масштабної пожежі на території Новоайдарського району Луганської області загинуло 5 осіб та 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано.