Пожежа на Луганщині: влада обіцяє по 300 тис. грн сім’ям, житло яких згоріло



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В результаті пожежі на Луганщині повністю знищено 24 будинки Фото: пресслужба президента

Для допомоги постраждалим внаслідок пожежі уряд зарезервував 50 млн грн

Кожна сім’я, яка втратила житло внаслідок пожежі в Луганській області, отримає 300 тис. грн, кожному постраждалому також буде виділено по 20 тис. грн на підтримку, окремо будуть передбачені виплати за загиблих. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє його пресслужба.

«По-перше, хочу висловити слова співчуття сім’ям, які втратили через цю пожежу своїх рідних і близьких. Зараз є дані, що це п'ять людей. Думаю, до кінця дня будемо мати вже стовідсоткову інформацію. Будемо вірити й сподіватися, що більше жертв не буде», – зазначив Зеленський під час спілкування зі ЗМІ в постраждалому від вогню селі Смолянинове Луганської області.

За його словами, близько 60 будинків суттєво пошкоджені, повністю знищено 24 будинки.

«Потрібні швидкі рішення. Пріоритет – люди. Переселенням зараз займається голова Луганської ОДА, і сьогодні це питання буде вирішено. Ми вирішили надати 300 тис. грн кожній родині, яка втратила дім… І проговоримо з Кабінетом міністрів, у них паралельно йде засідання, ми виділимо кожній людині окремо ще по 20 тисяч гривень для підтримки», – розповів президент.

Також буде виділена допомога родинам, близькі яких загинули в пожежі.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, для допомоги постраждалим внаслідок пожежі уряд зарезервував 50 млн грн.

Зеленський також подякував за швидку реакцію рятувальникам з інших регіонів, які долучилися до ліквідації загоряння в Луганській області.

Водночас президент зауважив, що Верховна Рада має ухвалити рішення для забезпечення зазначеного регіону необхідною кількістю техніки.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами в Новоайдарському районі.

Поліція розглядає три версії виникнення пожежі на Луганщині.

За останніми даними, внаслідок масштабної пожежі на території Новоайдарського району Луганської області загинуло 5 осіб та 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано.