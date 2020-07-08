Розпочалося засідання Тристоронньої групи щодо Донбасу



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Українська сторона закликала встановити режим тиші задля ліквідації пожежі на Луганщині

Розпочалося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Зустріч відбувається у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Перед початком засідання ТКГ керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що напередодні в Луганській області поблизу лінії розмежування сил і засобів виникла масштабна лісова пожежа, внаслідок якої постраждав населений пункт і загинули люди. Осередки горіння спостерігаються в лісових масивах поблизу сіл Смолянинове, Капітанове та Воронове.

Місце надзвичайної події терміново відвідав президент України Володимир Зеленський. Йому доповіли, що ліквідація загоряння ускладнюється близькістю лінії розмежування.

Зважаючи на небезпеку перекидання полум’я на населені пункти через посилення вітру та спекотну погоду, Єрмак закликав учасників Тристоронньої контактної групи до забезпечення встановлення повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

За останніми даними, внаслідок масштабної пожежі на території Новоайдарського району Луганської області загинуло 5 осіб та 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано.

Поліція розглядає три версії виникнення пожежі на Луганщині.

Зеленський повідомив, що кожна сім’я, яка втратила житло внаслідок пожежі в Луганській області, отримає 300 тис. грн, кожному постраждалому також буде виділено по 20 тис. грн на підтримку, окремо будуть передбачені виплати за загиблих.