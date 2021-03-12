Наслідки снігопаду. На Хмельниччині у ДТП потрапили два автобуси, є постраждалі

У Хмельницькій області на засніжених дорогах сталося дві ДТП за участю рейсових автобусів

Сьогодні, 12 березня, близько 14:00 на автодорозі Житомир – Чернівці, неподалік повороту в село Лісові Гринівці в Хмельницькій області, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса та автомобіля ВАЗ. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

За попередньою інформацією, сталось зіткнення рейсового автобуса «Богдан» під керуванням 54-річного жителя м. Красилів та автомобіля ВАЗ 2106 під керуванням 36-річного жителя Житомира.

Внаслідок ДТП водій ВАЗа отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до приймального відділення Хмельницької обласної лікарні. Лікарі оцінюють стан його здоров’я як середньої важкості.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини події.

Крім того, сьогодні на Хмельниччині сталася ще одна ДТП.

Так, о 12:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Красилів – Старокостянтинів поблизу с. Мотрунки Красилівського району сталася ДТП за участі рейсового автобуса Mercedes Sprinter та легковика Mazda CX-7.

На місце події прибули рятувальники, медики та правоохоронці, повідомляє пресслужба ДСНС.

Бійці ДСНС від’єднали акумуляторні батареї, щоб запобігти загорянню автівок, та надали домедичну допомогу кермувальнику автобуса.





Бійці ДСНС від’єднали акумуляторні батареї автівок

Загалом внаслідок автотрощі було травмовано семеро людей, серед яких два водії та п’ять пасажирів рейсового автобуса.

Наразі обставини, які спричинили ДТП, з’ясовують правоохоронці.

Як відомо, сьогодні, 12 березня, в Україні погіршилась погода, в багатьох регіонах іде сніг. У Карпатах очікуються хуртовини