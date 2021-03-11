  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    ДТП під Києвом: військовий літак зіткнувся з авто, постраждав водій машини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В результаті інциденту сталося пожежа, яку вдалося загасити силами пожежного підрозділу частини - ДТП під Києвом: військовий літак зіткнувся з авто, постраждав водій машини
    В результаті інциденту сталося пожежа, яку вдалося загасити силами пожежного підрозділу частини
    фото: Повітряне командування «Центр»

    У військовій частині проводиться службове розслідування, причини події з’ясовуються

    У Василькові Київської області під час буксирування літак військово-повітряних сил України зіткнувся з автомобілем

    Про це повідомляє пресслужба повітряного командування Центр.

    Інцидент стався вночі 11 березня в 40-ій авіабригаді тактичної авіації у Василькові. В результаті інциденту сталося пожежа, яку вдалося загасити силами пожежного підрозділу частини.

    У результаті зіткнення транспортів постраждав водій авто. Йому надали необхідну медичну допомогу, стан потерпілого задовільний.

    У військовій частині проводиться службове розслідування, причини події з’ясовуються.

    Нагадаємо, у Києві 3 березня п'яний водій таксі на пішохідному переході збив матір з дитячим візком і намагався втекти з місця інциденту. Дорожньо-транспортна пригода сталося на розі вулиці Петра Запорожця і бульвару Перова. За кермом автомобіля Renault служби таксі Bolt знаходився чоловік, в крові якого, як з'ясувалося, було 2.71 проміле алкоголю.

    Таксі наїхало на жінку, коли вона з дитячою коляскою переходила через дорогу. При ударі жінка встигла відштовхнути коляску на тротуар, але сама зазнала множинних забоїв від удару об капот та об скло машини. Дитина не постраждала.

    Теги: ДТП Київ літак аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies