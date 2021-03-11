ДТП під Києвом: військовий літак зіткнувся з авто, постраждав водій машини

У військовій частині проводиться службове розслідування, причини події з’ясовуються

У Василькові Київської області під час буксирування літак військово-повітряних сил України зіткнувся з автомобілем

Про це повідомляє пресслужба повітряного командування Центр.

Інцидент стався вночі 11 березня в 40-ій авіабригаді тактичної авіації у Василькові. В результаті інциденту сталося пожежа, яку вдалося загасити силами пожежного підрозділу частини.

У результаті зіткнення транспортів постраждав водій авто. Йому надали необхідну медичну допомогу, стан потерпілого задовільний.

У військовій частині проводиться службове розслідування, причини події з’ясовуються.

Нагадаємо, у Києві 3 березня п'яний водій таксі на пішохідному переході збив матір з дитячим візком і намагався втекти з місця інциденту. Дорожньо-транспортна пригода сталося на розі вулиці Петра Запорожця і бульвару Перова. За кермом автомобіля Renault служби таксі Bolt знаходився чоловік, в крові якого, як з'ясувалося, було 2.71 проміле алкоголю.

Таксі наїхало на жінку, коли вона з дитячою коляскою переходила через дорогу. При ударі жінка встигла відштовхнути коляску на тротуар, але сама зазнала множинних забоїв від удару об капот та об скло машини. Дитина не постраждала.