У Києві п'яний водій маршрутки скоїв ДТП

Чоловік погодився пройти освідування, результат – 0,56 проміле

У Києві 11 березня п'яний водій маршрутки скоїв ДТП, подія сталася у Подільському районі столиці.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва

Патрульні склали адмінматеріали на нетверезого водія автобуса та лікарку, яка допустила його до роботи.

«Учора патрульних викликали на вулицю Івана Виговського, де сталася ДТП з маршрутним транспортним засобом. Учасники автопригоди встигли скасовувати виклик та зазначили, що викликали поліцію поспіхом та не мають претензій одне до одного. Однак патрульні виявили у водія автобуса «Богдан» ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування, результат – 0,56 проміле. У такому стані він здійснював перевезення пасажирів», – йдеться у повідомленні поліції.

Патрульні повідомили про подію колегам з відділу безпеки дорожнього руху, а ті з'ясували, що згідно з наявними документами, кермувальник уранці пройшов огляд лікаря. Тож патрульні відділу приїхали на базу перевізника та склали на лікарку матеріали за ч. 1 ст. 129 (Допуск до керування водіїв, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП.

На водія склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Нагадаємо, у центрі Києва водій Mercedes «під кайфом» влаштував ДТП.