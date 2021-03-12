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    ДТП у Польщі: сьогодні тіла загиблих відправлять катафалками в Україну

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    Український автобус сполученням Познань-Херсон перекинувся в Польщі 6 березня - ДТП у Польщі: сьогодні тіла загиблих відправлять катафалками в Україну
    Український автобус сполученням Познань-Херсон перекинувся в Польщі 6 березня
    Фото: Nowiny 24, Łukasz Solski

    У лікарнях Польщі ще перебувають 18 постраждалих у ДТП

    Станом на 12 березня у лікарнях Польщі залишаються 18 громадян України, які постраждали внаслідок ДТП 6 березня, двоє з них в тяжкому стані.

    Про це Укрінформу повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

    «Відучора з лікарень виписано ще трьох осіб. Відтак у лікарнях воєводства перебувають ще 18 громадян України, які постраждали в автокатастрофі. Стан двох із них залишається дуже тяжким», - розповів дипломат.

    Консул поінформував, що ще шістьох потерпілих планують виписати у понеділок, 15 березня. Нині вирішується питання їх транспортування в Україну каретами швидкої допомоги, оскільки частина пацієнтів все ще не в «оптимальному» фізичному стані.

    Павлюк також зазначив, що в п’ятницю тіла п’ятьох загиблих відправлять двома катафалками в Україну.

    «Оформлення усіх необхідних документів на вивезення тіл завершується, і ще сьогодні їх повезуть в Україну», - сказав дипломат.

    За його словами, тіла загиблих спочатку доправлять у морг у Хмельницькому, а звідти повезуть до місць поховання у різні регіони України.

    Окружна прокуратура Перемишля у п’ятницю поінформувала, що надала згоду на перевезення до України тіл загиблих в автокатастрофі: 34-річної Інни К., 54-річної Еліни О., 60-річної Тетяни Я., 28-річного Віктора С. та 52-річного Альберта К.

    Раніше повідомлялося, що двох загиблих жінок доправлять до Кривого Рогу, третю до Одеси, а чоловіків – до Шепетівки і Тернополя.

    Нагадаємо, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

    За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням.

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    Теги: ДТП Польща Україна поховання перевезення
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