ДТП у Польщі: сьогодні тіла загиблих відправлять катафалками в Україну
У лікарнях Польщі ще перебувають 18 постраждалих у ДТП
Станом на 12 березня у лікарнях Польщі залишаються 18 громадян України, які постраждали внаслідок ДТП 6 березня, двоє з них в тяжкому стані.
Про це Укрінформу повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.
«Відучора з лікарень виписано ще трьох осіб. Відтак у лікарнях воєводства перебувають ще 18 громадян України, які постраждали в автокатастрофі. Стан двох із них залишається дуже тяжким», - розповів дипломат.
Консул поінформував, що ще шістьох потерпілих планують виписати у понеділок, 15 березня. Нині вирішується питання їх транспортування в Україну каретами швидкої допомоги, оскільки частина пацієнтів все ще не в «оптимальному» фізичному стані.
Павлюк також зазначив, що в п’ятницю тіла п’ятьох загиблих відправлять двома катафалками в Україну.
«Оформлення усіх необхідних документів на вивезення тіл завершується, і ще сьогодні їх повезуть в Україну», - сказав дипломат.
За його словами, тіла загиблих спочатку доправлять у морг у Хмельницькому, а звідти повезуть до місць поховання у різні регіони України.
Окружна прокуратура Перемишля у п’ятницю поінформувала, що надала згоду на перевезення до України тіл загиблих в автокатастрофі: 34-річної Інни К., 54-річної Еліни О., 60-річної Тетяни Я., 28-річного Віктора С. та 52-річного Альберта К.
Раніше повідомлялося, що двох загиблих жінок доправлять до Кривого Рогу, третю до Одеси, а чоловіків – до Шепетівки і Тернополя.
Нагадаємо, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за
За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням.
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