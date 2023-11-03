Наступ на Харківщину та штурм Мар’їнки: як пройшов день на фронті

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною

Триває 618-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 53 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 67 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

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Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Карповичі, Єліне, Костобобрів Чернігівської області; Середина-Буда, Володимирівка, Степок Сумської області; Плетенівка, Вовчанськ, Бологівка Харківської області.

Куп’янський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили сім атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки, Петропавлівки, Новоосинового та Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Пролетарського Харківської області та Серебрянського лісництва, Сіверська Донецької області. Також від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Верхньокам’янське, Торське, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог вісім разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Також вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки та Хромового Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Хромового Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр Донецької області.

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Авдіївський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. Загалом тут Сили оборони відбили 17 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Мар'їнки, Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось понад 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Побєда, Мар'їнка, Новомихайлівка.

Шахтарський напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Водяного, Вугледару, Старомайорського та південніше Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Золота Нива, Пречистівка, Благодатне Донецької області.

Запорізький напрямок

Окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

Херсонський напрямок

Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Солончаки Миколаївської області.

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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 11 розвідувальних БпЛА, 24 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та одну ракету Х-59 ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію РЕБ, радіолокаційну станцію, два склади боєприпасів та 10 артилерійських засобів противника.