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«Є вже дослідні зразки»: Генштаб ЗСУ розповів про ракетну програму

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Є вже дослідні зразки»: Генштаб ЗСУ розповів про ракетну програму
В майбутньому спроможності нової зброї щодо дальності і точності будуть нарощуватися
фото з відкритих джерел

Українська далекобійна ракета цього року вже вразила ціль на відстані у 700 км

В Україні працює ракетна програма та ведеться робота над розробкою нових типів артилерійських установок і причіпних гармат. Про це заявив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Сергій Баранов у інтерв’ю Kyiv Not Kiev.

«Ракетна програма України працює. Є вже дослідні зразки, проводяться випробування. Усе розповідати не можу, але працюємо», – підкреслив він.

Генерал також прокоментував виробництво української далекобійної зброї – саме з неї у серпні цього року було уражено ціль на 700 км.

«Це повністю нова ракета, і ми будемо нарощувати її спроможності щодо дальності і точності. Я думаю, що ви ще побачите результат», – повідомив Баранов.

Бригадний генерал зазначив, що Україна працює над розробкою нових типів артилерійських установок, зокрема причіпних гармат. Він підкреслив, що нашій країні треба нарощувати виробництво і розвиток ракетних військ, та додав, що робота в цьому напрямку вже ведеться.

Нагадаємо, Україна справді бере в оренду деякі системи ППО, щоб захистити небо від російських ракет. Це юридично спрощена процедура, яка використовується як один із варіантів надання допомоги від партнерів. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив, що це легше, ніж пояснювати політикам в інших країнах, що це не назавжди, а на певний період. 

Теги: Генштаб Україна ракета

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