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ППО працювала понад п’ять годин: ЗСУ повідомили деталі нічного обстрілу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ППО працювала понад п’ять годин: ЗСУ повідомили деталі нічного обстрілу
У ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні
фото ілюстративне

Під час масованої дронової атаки ворог застосовував тактичну авіацію, керовану ракету Х-59 росіяни випустили по Кіровоградщині

У ніч на 3 листопада Росія завдала масованого удару по території України, сили ППО працювали п’ять годин у шести різних областях. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк під час брифінгу.

«Уночі ворог не залишив увагою Південь, у нашій зоні відповідальності системи ППО працювали п’ять годин, повітряна тривога перекачувалась по різних областях. Навіть по географії збиття можна говорити про розгалужені напрямки, по яких ворог намагався влучити», – йдеться в повідомленні.

Під час масованої дронової атаки ворог застосовував тактичну авіацію, керовану ракету Х-59 росіяни випустили по Кіровоградщині. Її збила ППО.

«По три шахеди було збито на Кіровоградщині і Миколаївщині, два на Одещині і по одному на Херсонщині, Дніпропетровщині і Вінниччині», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти завдали чергового удару по Україні. Терористи застосували 38 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 24 ударних БпЛА та ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

До відома, в Івано-Франківській області РФ атакувала військовий об'єкт.

Теги: росія окупанти Миколаїв ворог тривога росіяни системи ППО

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