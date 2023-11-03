ЗСУ просунулися поблизу Кліщіївки – ISW

Українська армія відбила понад 20 російських атак поблизу Мар'їнки

Українські військові продовжують наступальні дії у Донецькій області, зокрема проривають російську оборону на схід від Андріївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Геолокаційні кадри, опубліковані 1 листопада, показують, що українські сили просунулися на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили проривають російську оборону на схід від Андріївки.

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Генштаб Збройних сил України повідомив, що російські війська здійснили 15 невдалих спроб відновити втрачені позиції біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки та що українські війська відбили російські штурми поблизу Південного.

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська атакують в районі Авдіївки переважно невеликими групами піхоти. Він додав, що темп бойових дій росіян під Авдіївкою знижується, тому що російські сили перегруповуються.

Український військовий спостерігач заявив, що російські сили нібито перетнули залізничну колію поблизу Степового й готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод.

У районі Авдіївки 2 листопада українські сили не проводили контрударів. Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили понад 20 російських штурмів поблизу Мар’їнки. Президент України Володимир Зеленський 2 листопада заявив, що українські війська відбили російські штурми на Вугледарському напрямку.

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Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки, Петропавлівки та Іванівки, а поблизу Кремінної штурму не проводили.

На кадрах, опублікованих 1 листопада, помітно, що нещодавно на Куп’янському напрямку російські війська втратили сім танків і БМП.

Російські джерела стверджували 1 і 2 листопада, що українські війська просунулися на захід від Роботиного та в напрямку Мирного. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Роботиного.

Повідомляється, що українські війська утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські сили утримують позиції поблизу Кринок та Антонівського автомобільного та залізничного мостів.