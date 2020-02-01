Нацполіція активізувала слідство у справі Суркіса щодо привласнення коштів УЄФА



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Брати Суркіси

Слідчі Нацполіції та ОГП активізували свою роботу у напрямку розслідування справи із початком року

Нацполіція України за заявою Української федерації футболу розслідує кримінальне провадження за статтею «привласнення та розтрата майна» (ч. 3 ст. 191). Мова про перерахування коштів УЄФА на рахунки офшорної компанії «Ньюпорт Менеджмент Лтд», що пов’язана з братами Суркісами. Слідчі у провадженні вже отримали три судові ухвали, які надають їм право доступу до окремих банківських рахунків.

Про це йдеться у Реєстрі судових рішень.

Слідчі Нацполіції та ОГП активізували свою роботу у напрямку розслідування справи із початком року. Три ухвали Голосіївського районного суду були отримані ними наприкінці січня.

Зауважимо, що із заявою про злочин стосовно привласнення коштів УЄФА, УАФ звернулася до ДБР, ГПУ та МВС ще наприкінці листопада минулого року.

Обґрунтовуючи клопотання про доступ до банківських рахунків, слідчі посилалися на встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення кримінального правопорушення.

«...встановлено, що 24.04.1999 року (час віце-президенства, а з 2000 року – президентства Григорія Суркіса у ФФУ) між Всеукраїнською громадською організацією «Федерація футболу України», яку реорганізовано в Громадську спілку «Федерація футболу України», а назву згодом змінено на – Громадська спілка «Українська асоціація футболу» (далі – ФФУ або УАФ) та компанією «Ньюпорт Менеджмент Лтд» (Британські Віргінські острови), укладено агентську угоду.

У відповідності до умов укладеної агентської угоди від 24.04.1999 року, ФФУ отримувала на свої рахунки через посередництво компанії «Ньюпорт Менеджмент Лтд» від «Союзу Європейських футбольних асоціацій» (УЄФА) грошові кошти, призначені ФФУ для розвитку українського футболу.

За умовами агентської угоди від 26.04.1999 року, грошові кошти, отримані від УЄФА для ФФУ, також перераховувались компанією «Ньюпорт Менеджмент Лтд» іншим суб’єктам господарювання у сфері футболу на підставі розпоряджень ФФУ», – йдеться в судових ухвалах.

Тож, суд дозволив слідчим мати доступ до банківських рахунків колишньої ФФУ у таких банках як: ПАТ «КБ »Преміум», ПАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Сбербанк».

Нагадаємо, раніше німецьке видання Der Spigel у своєму розслідуванні констатувало, що УЄФА з 2002 року перерахувала близько 390 млн євро, призначених Українській асоціації футболу (раніше – ФФУ), офшорній компанії. Інформація видання була заснована на записці для внутрішнього користування УЄФА від 2016 року, яку надав один зі співробітників організації.

Згідно з документом, протягом 15 років гроші перераховувалися офшору «Ньюпорт Менеджмент Лтд» (Newport Management Limited), який зареєстрований на Британських Віргінських островах. У записці вказувалося, що власником цієї компанії є президент «Динамо» Ігор Суркіс.

«Доказом того‚ що власниками «Ньюпорт Менеджмент Лтд» (Newport Management Limited) були громадяни України, свідчать і протоколи зборів відомої київської сімки у складі В. Згурського‚ Ю. Карпенка‚ Ю. Ляха‚ В. В. Медведчука‚ Б. Губського‚ Г. Суркіса‚ І. Суркіса від 29 і 30 листопада 1995 р.‚ які відбулися у Києві та Цюриху (Швейцарія)», – повідомляє з цього приводу Відкритий реєстр національних публічних діячів України.