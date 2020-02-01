Замість басейну для школи - паркінг: НАБУ оголосило підозру ексголовному архітектору Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підставою для початку розслідувань стало колективне звернення батьківського комітету спеціалізованої школи №130 Києва

У причетності до незаконного будівництва НАБУ підозрює директора компанії-забудовниці та ексголовного архітектора столиці

Детективи Національного антикорупційного бюро спільно з СБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру колишньому головному архітектору Києва та генеральному директору компанії-забудовниці у завданні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді столиці. Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою або службовим становищем»).

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як встановило слідство, у 2002 році Київська міська рада передала земельні ділянки у центрі столиці в оренду ТОВ. Підприємство мало збудувати житловий будинок з вбудовано-прибудованим басейном для середньої школи № 130. Для дотримання інтересів школи щодо будівництва басейну у 2005 році Голосіївська райрада, середня школа №130 та ТОВ уклали договір про співробітництво в межах реалізації зазначеного проєкту.

За його умовами ТОВ звів коробку житлового будинку з допоміжними приміщеннями басейну, але у 2008 році припинив будівництво за відсутністю коштів. За таких умов ТОВ уклало інвестиційний договір з іншою компанією-забудовницею. Згідно з цим договором ТОВ та компанія-забудовниця зобов’язувалися разом завершити реалізацію проєкту.

Проте, у липні 2013 року, як з’ясувало слідство, директор департаменту містобудування та архітектури КМДА (колишній головний архітектор), діючи у змові та в інтересах директора компанії-забудовниці, видав містобудівні умови та обмеження забудови. Замість будівництва басейну для середньої школи №130 вони передбачали будівництво на території школи багаторівневого паркінгу.

У подальшому, без відома школи та Голосіївської районної ради, компанія-забудовниця на місці басейну збудувала паркінг та отримала вигоду від продажу незаконно побудованих паркомісць.

Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із серпня 2019 року. До того часу кримінальне провадження розслідувало Головне слідче управління СБУ. Підставою для початку розслідувань стало колективне звернення батьківського комітету спеціалізованої школи № 130 Києва.

У НАБУ зазначили, що генеральний директор компанії-забудовниці вже має статус підозрюваного у вчиненні іншого корупційного злочину, досудове розслідування якого триває.