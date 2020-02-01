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    Кримінал

    На Буковині зловили лісничого, який сплавляв деревину «наліво» (фото)

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    Головного лісничого одного з лісгоспів&nbsp;затримали після отримання 35 тисяч гривень&nbsp; - На Буковині зловили лісничого, який сплавляв деревину «наліво» (фото)
    Головного лісничого одного з лісгоспів затримали після отримання 35 тисяч гривень 
    Фото: Нацполіція

    Лісничий вимагав 60 тисяч гривень за 200 кубометрів лісодеревини

    Оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області, слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Хмельницькому, та прокурори прокуратури Чернівецької області викрили злочинну схему реалізації лісодеревини поза державним аукціоном.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Встановлено, що головний лісничий одного з державних лісгоспів вимагав 60 тисяч гривень за безперешкодний відпуск 200 кубічних метрів лісодеревини породи вільха за заниженою ціною без проведення аукціону та укладання договору.

    Службовця затримали після отримання 35 тисяч гривень неправомірної вигоди, як основної частини хабара. Раніше, лісничий одержав 2 та 5 тисяч гривень «авансів».

    Загальна сума одержаної неправомірної вигоди – 42 тисячі гривень.

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    На Буковині зловили лісничого, який сплавляв деревину «наліво» (фото)
    На Буковині зловили лісничого, який сплавляв деревину «наліво» (фото)
    На Буковині зловили лісничого, який сплавляв деревину «наліво» (фото)
    На Буковині зловили лісничого, який сплавляв деревину «наліво» (фото)

    Вирішується питання про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

    Національна поліція України вирубування лісу кримінал корупція в Україні хабар Державне бюро розслідувань Чернівецька область
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